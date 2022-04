Recientemente hunta di directiva di Departamento di Recurso Humano (DRH) a bishita Parlamento di Aruba pa duna presentacion di nan maneho y vision. Segun Palamentario Molina, loke e ta di acuerdo cune den e presentacion, ta cu esnan responsabel mester duna cuenta di nan actonan. Esaki ta e ‘trinity’ di maneho; ‘responsibility, authority, accountability’. Un no mag existi sin e otronan. Por ehempel un hefe di departamento tin un responsabilidad pa su departamento duna servicio na pueblo. Pa por logra esaki e hefe di departamento mester tin autoridad pa por maneha su departamento y na final e mester duna cuenta di su decisionnan y su maneho. N’e momento aki, den varios departamento, nos ta fayando riba tur tres e puntonan aki. E presentacion di e vision, ta basa riba loke Hulanda ta exigi den e ‘Landspakket’.

Loke a resalta ta cu e contenido di e presentacion tabata nada mas cu un teoria basico di ‘personeelsmanagement’. Si esaki ta wordo presenta como e manera cu nos ta bay traha di awo pa dilanti, esaki ta significa cu tur e añanan tras di lomba DRH no tabata implementa e teoria basico aki. No ta nada straño cu ‘personeelszorg’ den departamentonan di Gobierno na Aruba ta na werki asina. Ta logico cu hefenan di departamento no sa con pa maneha nan personal, ambtenaarnan mester warda añas pa un ‘bevordering’, sinta añas na cas den incertitumbre pa cu nan caso disciplinario, ‘opleiding’ ta tranca, ta cana rond cu yen di problemanan profesional, social, financiero, familiar y di salud, sin ricibi un ayudo. Tur esaki ta resulta den un reduccion di e calidad di servicio cu ta wordo duna na pueblo di Aruba. Finalisando Parlamentario Alvin Molina ta subraya cu un cos cu sigur e ta di acuerdo cune ta cu tur hefe di departamento mester duna cuenta di nan actonan, esey ta conta pa DRH tambe, sigur un bon luga pa cuminsa.

