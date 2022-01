Nos ta bibando continuacion di un crisis mundial cu tin nos tur frega. Negoshinan a sera, perdemento di trabou, tur sorto di reto economico, social y di salud. Un persona cu no a laga e desafionan aki strob’e pa logra su meta ta Heintje Ras. Pa colmo e tambe a cumpli 100 dia cu su lucha. E cu su ekipo a haci un esfuerso increibel pa por logra un mega museum di antiguedad pa Aruba, asina preservando pida di nos historia, y tambe poniendo Aruba riba mapa den Guinness World Book of Records. Ban aporta na e ‘fundraising’ pa por logra e bunita meta aki. Pero Gobierno tambe por aporta door di sondea con por yega na un edificio of un tereno pa e mega museo, pa ful Aruba y nos bishitantenan por gosa di dje.

Aña 2022 ta primiti di bira un aña di inversion y un aña di oportunidad. Inversion den bo mes; inversion den nos economia, inversion den nos pais creando oportunidad pa tur cuidadano di nos pais. Ta palabranan di nos Prome Minister Evelyn Wever-Croes. Un Minister President cu ta traha incansabel, dia y anochi pa su pueblo. Casi 21 mil persona cu a duna sosten na Partido MEP, cu 7518 Voto personal, pero mi ta sigur, hasta mayoria di hende na Aruba cu tin un ideologia diferente of kisas no ta kere den politica mes, lo ta di acuerdo cu nos tin un lider fuerte cu no tin miedo pa para duro y tuma decisionnan, tambe esunnan no popular, pero semper na bienestar general di nos pais.

Mi no sa si e ta un di e metanan di nos participantenan, pero hecho ta cu dramatisacion ta keda un parti importante den sala di Parlamento. Esey ta normal, no solamente na Aruba, pero den Parlamentonan den Reino y rond mundo. Pa pueblo, e toke ‘entertaining’ toch ta parti di e proceso Parlamentario. Loke si mi kier urgi mi coleganan ta pa nos no lubida e contenido y e pakico nos tey. Nos tey pa tene nos gobernantenan skerpi, pa nan haci nan trabou bon y pa duna nan e ‘tools’ pa nan por traha. Cu otro palabra nos tey pa percura pa Gobierno por haci su trabou mas miho posibel, cu bienestar di Aruba na prome luga.

Den Fraccion y Coalicion mi ta experencia un ekipo dinamico, energetico y diversifica, cada miembro cu nan profesion/experticio/pasion, y husto esey ta haci e ekipo mas fuerte ainda. Interno nos tin un bon comunicacion y tin un esfera cu ta wordo aprecia pa nos ta critico na otro y tambe na Gobierno. Loke si mi ta desea pa por crece y mi ta ‘willing’ pa aporta na dje ta haci bon uso di tanto capacidad/conocemento/experencia cu tin den Fraccionnan den oposicion. Un manera cu a cuminsa cu esey ta den comisionnan fiho. Mi mes ta voorzitter di comision di Husticia y comision di Infrastructura y den algun reunion cu a tuma luga caba mi tin cu bisa cu mi ta hopi contento cu participacion di tur Fraccion. Mi meta ta pa nos tin un nivel di intercambia cu otro den comision pa asina nos por organisa reunionnan cu ministernan y mando di departamentonan cu un resultado efectivo pa cu e servicio duna na pueblo.

Cu mi 4 luna como un representante di Aruba sigur mi ta un nobato den politica, pero manera cos a ranka sali for di comienso ta hayabo obliga pa siña rapidamente. No na delaster luga paso nos tin un voorzitter di Parlamento cu ta yena nos agenda rand rand cu tur sorto di reunion.

Sigur mi ta aprecia bon consehonan, informacion ricibi y ranca na orea di tur hende cu ta ‘willing’ pa comparti cumi. Masha danki pa esey y please sigui haci’e. Mas mi siña, mas miho mi por sirbi Aruba.

Dado momento e reunionnan den Parlamento a bira asina hopi cu ma bisa miho mi tuma par di dia liber pa mi por haci mi trabou. Ta coi loco dimes. Pero cu esey mi kiermen mi ta sinti e deseo di haci hopi mas riba e dos topiconan cu for di tempo di campaña mi a papia di dje. E prome ta Husticia/Seguridad. Te awor a logra un bon reunion cu comision fiho y varios encuentro cu departamentonan. Mi tin cu bisa cu tin un bon relacion entre Minister di Husticia y parlamento. Comision lo planea un reunion mas lihe posibel cu Minister pa nos por sigui dialoga riba su maneho. Di mi banda ta primordial pa e maneho tin como componente colaboracion entre departamentonan, un structura di organisacion efectivo y percura pa e coleganan ricibi loke nan merece. Tur esaki cu e solo meta un Aruba mas sigur pa nos hendenan local y nos bishitantenan. Un topico di seguridad cu merece hopi atencion ta con pa proteha nos muchanan/hobennan mas miho. Percura pa nan por ricibi bon educacion y pa nan por participa den actividadnan positivo. Tambe preveni pa muchanan wordo abusa/maltrata y si esaki sosode toch pa esnan culpabel ricibi un castigo husto cu lo preveni pa hendenan lo sigui comete e actonan castigabel.

Comments

comments