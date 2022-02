Tanto den Parlamento como pafo di Parlamento tin reunionnan andando pa loke ta e colaboracion cu kier mira entre Dr. Horacio Oduber Hospital y Instituto Medico San Nicolas. Den e comision di Salud Publico nos a scucha drs. Joel Rajnherc director di IMSAN, kende a splica nos cu pa hopi tempo caba tal trata di yega na un colaboracion cu HOH. Nan no ta di acuerdo cu un fusering, manera cu kier trece dilanti awo.

Como miembro di fraccion di MEP, pero tambe como un ciudadano di pariba di brug, mi a sigui e reunion aki y tur e ponencianan di drs. Rajnherc cu hopi atencion. Mi conclusion ta cu Aruba, y sigur San Nicolas, tin un joya di un instituto medico unda ta brinda diferente servicio unico. E ta algo cu por yuda crea pa Aruba un otro pilar economico.

Un di e prome puntonan cu e director di IMSAN a trece dilanti den e reunion ta cu mester bini un tipo di cooperacion, pero den forma intensivo y structural, pa complementa otro.

Gerencia di IMSAN a bin ta haci un tremendo trabou pa cu renobacion di e edificio, cu a tuma luga den e periodo stipula y sin surpasa e presupuesto. Den e proceso, a logra adkiri algun ekipo mas moderno di loke tabata stipula inicialmente.

Nos por a scucha for di e director cu na e momentonan aki tin tremendo colaboracion cu HOH na nivel di specialistanan. Nan ta comunica bon na bienestar di pashentnan. IMSAN na diferente ocasion a trata di yega na un forma di colaboracion. E problema, segun Rajnherc a splica nos, ta cu HOH kier pa e bira un fusering, cu ta algo cu no por bay di acuerdo cu ne.

Nan a bisa nos cu Hulanda via di Landspakket ta pusha pa bini cu un fusering entre e dos institutonan aki. Pero den Landspakket ta papia di cooperacion y no fusering. Loke si nos a lesa ta cu ta pidi ta pa baha gasto den mandamento di hendenan afo. Den e ultimo dos añanan a logra trata 400 pashent aki mes en bes di manda nan afo. Esaki ta 50 mil menos gasto pa cada pashent. Pues a spaar 2 miyon florin den dos aña. Ta bisa cu fusering ta spaar placa, pero mi no a mira a base di cual estudio ta bisa esaki. Hulanda ta traha a base di fusering, pero mester analisa si nos situacion ta mescos cu esun na Hulanda. Pero tambe por tuma nota cu den cierto areanan na Hulanda ta dal paso atras cu fusering. Hospitalnan cu inicialmente a uni, awo ta wordo separa. Tin estudio di KPMG cu ta bisa cu 75% di fuseringnan ta bay malo mientras cu Deloite su estudio ta indica cu 30% di fusering cu ta bay malo ta debi na aspectonan cultural.

IMSAN a bin ta haciendo un tremendo trabou den nan operacion, unda cu nan cuentanan anual ta up to date. Di otro banda, no mester lubida cu IMSAN tin un contracto cu banco di 2017 unda cu a logra inverti 60 miyon florin. Y ta papia cu no por fuseer pasobra e por trece riesgo pa pago di e debe,

No a haci ningun investigacion di efecto of consecuencia fusering tin riba calidad di servicio pa clientenan di IMSAN. Na momentonan aki mayoria di e servicio cu tin na IMSAN no tin na HOH. Por menciona bestraling y operacion di wowo. A bringa nuebe aña pa IMSAN por haya su propio laboratorio, E pashentnan no mester baha te Playa pa saca sanger of haci otro testnan. Banda di esaki, awo tin casi 300 persona laborando na e instituto medico aki, di cual 90% ta local. Hopi a bini for di HOH. Nos por ta hopi orguyoso cu IMSAN ta na punto di haya e acreditacion di JCI, cu ta un agencia internacional cu ta midi calidad di servicio medico, infrastructura y servicio. Esaki lo por tuma luga e aña’ki ainda. Algo asina lo pone Aruba riba mapa internacional di turismo medico. Aruba na momento di manda pashent pa exterior ta busca uno cu acreditacion JCI. Si Aruba haya esaki, e lo ta un orguyo pa Aruba y San Nicolas.

Nan ta lamenta cu nunca tabata kier cooperacion y awo cu IMSAN ta manera un diamante chikito, kier tum’e over. IMSAN tin un balor grandi, unda e edificio so, sin nada, bal 70 miyon florin. Si fuseer, e ta puntra su mes si ta bay bende e edificio pa paga debe di HOH.

San Nicolas ta bay conoce un desaroyo economico grandi, cu tur e hotel y condominiumnan cu tin na caminda. E lo nifica mas persona trahando den e area aki y lo trece turismo medico pa e area aki tambe. Tur e movecionnan aki ta exigi un bon cuido medico pa henter e poblacion pariba. Un hospital renombra riba su mes lo trece mas movecion economico pa e area. Mester keda cu un instituto medico pariba pa bay cu tur e movecionnan cu tin den e area di pariba di brug.

Molina a bisa cu apesar di e reunion cu HOH, e no ta di acuerdo pa kita loke IMSAN por trece pa pariba y pa Aruba.

