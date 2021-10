Mescos cu diferente otro camindanan, Bernhardstraat ta un verkeersader hopi importante pa Aruba. Ora bo yega na crusada menciona bo ta mira Carnival Village cu varios kiosknan colorido, masha gezellig riba un diabierna anochi. Loke ta menos gezellig ta exactamente e crusada aki, Bernhardstraat-Lagoweg. E problema ta cu ora bo ta yega e crusada biniendo di pabou, e trafico cu ta bin di Zuid/bo man drechi/Lagoweg no por mirabo yega. Esaki ta door e manera con Bernhardstraat ta draai den un bocht y tambe edificionan bandi caminda. Automobilista, motorciclista, bais cu ta subi e crusada biniendo for di Lagoweg cada biaha di nobo ta haci esaki puro dependiendo riba suerte cu no tin un auto ta biniendo di pabou.

Ami mes, cu hasta a ricibi un rijopleiding special pa polis, no ta bay stret ora mi yega na e crusada ey pa subi verlengde Lagoweg y sigur lo no bira bay abou riba Bernhardstraat. Simplemente ta demasiado peligroso. Mescos cu hopi hende ami ta bira bay ariba, pasa ful rond pa por yega Pastoor Hendrikstraat of pa yega bek riba Bernhardstraat. Imaginabo e temor un persona cu a caba di haal su rijbewijs lo sinti pa subi e crusada aki, of un persona di edad halto, nos grandinan cu nos ta dunando un extra atencion e luna aki. Of juist al contrario, hendenan cu ta tuma e situacion mucho suave, no ta duna preferencia, tin pura pa subi e crusada. Esakinan ta resulta den accidente cu daño na vehiculonan, curanan di cas y iglesia. Lastimamente frecuentemente sa tin lesionnan fisico. Esaki ta trece gasto pa tur esnan envolvi, gastonan innecesario riba nos sistema di salubridad cu nos tur ta paga pe. Habitantenan rond e crusada cada biaha ta haya un susto ora di tende auto ta lastra brake, ora tin dalmento, ora crusada ta sera atrobe pa polis y ambulance por traha.

P’esey basa riba e hechonan menciona aki riba, ayera mi a tuma e oportunidad den sala di parlamento pa presenta un mocion pa construi un rotonde na e crusada Bernhardstraat-Lagoweg. E mocion aki no ta solamente un deseo cu ami tin, pero cu full pueblo di San Nicolaas ta carga y mi ta orguyoso y contento cu e mocion aki a wordo aproba unanimamente.

