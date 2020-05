Parlamentario Alan Howell: Palabranan di pabien pa studiante y maestronan cu e porcentahe halto di studiantenan cu a slaag

Parlamentario Alan Howell ta hopi contento y orguyoso di mira e resultado di e cantidad di studiantenan cu a slaag. Ta hopi admirable pa mira cu a pesar di ta den un situacion hopi critico, un porcentahe asina halto di studiante a logra finalisa nan studio exitosamente. Logicamente e ta manda palabranan di pabien grandi pa tur studiante aki na Aruba cu a slaag den gran forma. “Apesar di e situcion critico nan a sigui haci nan best pa por logra nan meta. Un danki tambe na tur maestronan pa a sigui traha duro cu nos studiantenan, inclusive den e situacion fastioso, y asina contribui pa nan por a logra nan soño”, e parlamentario di POR a expresa.

Como habitante di San Nicolas, e ta sinti su mes mas orguyoso ainda di mira eporcentahenan halto di graduadonan na e scolnan di San Nicolas caminda cu te na e momentonan aki tin e siguiente resultadonan Colegio San Nicolas 68%, Filomena College 94%, Abraham de Veer 89%, John Wesley College 83% y Augustinus College 79%. “Proud of my Choclate City Schools.God bless nos studiatenan y maestronan di scol”.

Finalisando Alan Howell a manda palabranan di exito na e studiantenan cu lo realisa nan her e siman aki, cual sin duda algun lo aumenta e porcentahe di graduadonan pa 2020.

