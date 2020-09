Parlamentario Alan Howell: Nos mester di yudansa, nos no ta nenga esey, pero negociando cu respet mutuo

Parlamentario Alan Howell durante su disertacion diahuebs den sala di Parlamento, unda Minister Xiomara Maduro a duna informacion riba e di dos uitvoeringsrapportage di 2020 a expresa cu Minister di Finansa a splica pueblo den palabranan hopi cla y raspa y den un idioma facil riba e topico aki.

El a gradici e mandatario pa haci esaki, pasobra a pesar cu nos ta den crisis, tin diferente persona ta purba di bruha tera, Minister Maduro a duna un splicacion riba nivel profesional, al caso y hopi claro.

Howell ta inica cu un di e preguntanan cu e ta haya for di pueblo ta si Minister di Finansa por splica den detaye kico exactamente ta bond, esaki pasobra tn hende ta pensa cu ta placa di pensionado ta bay eynan, of placa di otro caminda, pero en realidad ta cu cualkier persona cu tin moda di cumpra bond por solicita pa cumpra. E ta pidi pa Minister Maduro splica den placa chiki con e proceso di cumpra bond ta bay, ken ta cumpra bond y ken no por cumpra bond pa pueblo por haya un bista corecto.

Continuando e parlamentario di POR a indica cu tabata mirando den direccion di un surplus di 46 miyon, pero cu lamentablemente mundo a haye confronta cu un crisis, ningun hende a spere y e no a bin cu manual. “Paisnan mas grandi cu nos ta den situacionnan dificil, no por saca nan som y pa tal motibo aki, no pasobra ta e gobierno aki, mi ta orguyoso, como Arubiano. Expertonan di Corsow a duna un pluimpje na e forma cu Aruba ta atendiendo e caso aki, e forma cu Aruba ta atendiendo cu e presion cu Hulanda ta buta. Nan ta duna e gobierno aki un pluimpje pa ta e role model cu segun nan Corsow, Sint Maarten y otronan mester a atende cu e caso cu tin di haber cu Hulanda”.

E ta sigui bisa cu Aruba a demostra Hulanda cu nos no ta cay na rudia facil, Aruba a demostra cu cu ta gaña cay na rudia y lanta para bek y esey a haci hopi hende dolor, nan a kere cu nos ta abou, pero Aruba a lanta bek riba su pia y haya su propio forma pa haya busca moda pa sali for di e situacion temporalmente. “Esey ta e bunitesa di esaki, pasobra nos no a keda bay na amen solamente di Hulanda. A busca forma forma pa yuda nos mes. Mi ta di opinion cu nos tin cu yuda nos mes, ken miho cu nos mes pa yuda nos mes, ningun pais ta stima Aruba mas cu nos mes, Nan kier impone riba nos, sin sa nada di nos, pesey mi ta gradici gobierno y Minister President y Minister di Finansa pa e pasenshi y profesionalismo pa por domina e materia aki y busca tur forma pa nos sali for di dje”.

No a acepta e fiansa di 0% di Hulanda, pero mester compronde cu no a acepta esaki mirando e exigencianan cruel cu lo a bin cune. Mester pone esaki den balansa pa wak kico ta lo miho pa haci.

Despues di esaki Howell a haci un otropregunta: e por a compronde cu e bondnan a wordo bon bendi, cu tin forma pa hala rosea, september y october, teniendo esaki na cuenta, con Minister di Finansa ta premira cu nos lo ta para pa november y december y con nos lo ta para pa ora aña habri? Si nos mester bay bek n amerced di Hulanda of ta mira un otro solucion den horizonte?

Finalisando, Alan Howell a expresa cu Parlamento en general a para duro pa no acepta cierto di e exigencianan cu Hulanda tin, cual e ta haya un bunita forma di para hunto. Parlamento a manda un señal pa Hulanda cu nos ta para duro y no ta acepta cierto condicionnan y nan a siña respeta Parlamento di Aruba den esaki. “Mi ta di opinion cu si nos keda cu e caracter firme aki, nos lo planta respet y probablemente tambe Hulanda lo sa di bin na mesa na un forma mas trankilo y respetuoso, pa asina nos sali for di esaki. Nos mester di yudansa, nos no ta nenga esey, pero nos mester haya e respet, mester tin respet mutuo pa nos sali for di esaki”.

Comments

comments