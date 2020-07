Parlamentario Alan Howell: No por permiti cu Hulanda bin tuma over loke nos heroenan a traha duro pe

Parlamentario Alan Howell durante e encuentro diaranson den sala di Parlamento pa atende cu e condicionnan cu Hulanda kier impone riba Aruba pa por sigui haya prestamonan a indica cu por mira cu no por permiti cu Hulanda bin tuma over loke nos heroenan a traha duro pe y loke nos ex lidernan a logra pa nos pais.

E parlamentario di POR ta haya importante pa mustra nos ciudadanonan cu e expresion di algun cu ta bisa pa laga Hulanda tuma over ta uno peligroso y lo ta bon pa e personanan aki bay bek den historia y mira con dificil tabata pa nos por a haya nos democracia y nos Status Aparte. “Ami no lo kier forma parti di e Parlamento cu ta entrega bek nos derechonan, nos luchanan y nos autonomia. Pa tal motibo mi ta pidi Prome Minister pa para duro specialmente pa loke ta trata e RFT. Esaki lo haci cu no lo tin mester di un Parlamento of Gobierno pasobra ta e tres personanan aki lo ta ‘wheel and deal’ y bisa nos pais kico tin cu haci. Esaki ta inaceptabel, un falta di respet y hamas nos lo por acepte den Parlamento”.

Alan Howell a realisa un serie di pregunta na Prome Minister relaciona cu e situacion, entre nan por menciona e siguientenan: 1. Kico ta encera cu Gobierno por wanta e golpi financiero pa juli y augustus? 2. Cual ta opinion di Prome Minister si mester bay acepta algo manera e RFT, cual lo ta e pro y contranan pa nos pais? 3.Si pega cu Hulanda y no logra un resultado satisfactorio pa Pais Aruba, esta cu nos no haya e 204 miyon Florin? 4. Si Prome Minister por duna un splicacion mas extenso kico exactamente ta pasando y con Prome Minister mes ta experiensa loke ta pasando cu nos na Aruba, con e ta tume y con e ta haya tur e exigencianan pa nos Pais Aruba y nos ciudadanonan? 5. Si no sali di e situacion aki, Aruba tin forma di haya placa for di otro instancia of otro caminda sin cu mester haya e tipo di maltrato aki for di Hulanda pa por sobrevivi?

Finalisando Alan Howell a bisa cu e ta conciente cu nos Prome Minister ta haciendo su maximo esfuerso pa saca nos pais for di e situacion den cual nos ta aden y e ta confia den su bon huicio.

