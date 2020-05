Parlamentario Alan Howell: Mocion aproba na defensa di e werksternan di scol

Diamars siman pasa durante reunion publico pa atende e tema di enseñansa, Alan Howell a presenta dos mocion den nomber di Fraccion di POR cu ta para pa bienestar di dos grupo diferente den comunidad, pero ambos den e area di educacion.

E prome tabata concentra riba nos studiantenan, y e di dos riba un grupo vulnerabel cu ta esencial pa no solamente nos studiantenan, pero tambe pa maestronan y scolnan en general, e werksternan di scol.

Howell a indica no solamente den e reunion aki, pero ya caba for di basta tempo cu e werksternan por conta cu su sosten y cu e lo haci tur lo posibel pa evita cu nan perde nan trabou.

Di e forma aki el a presenta un mocion cu a wordo aproba pa e partnernan den coailicion y tambe e miembro independiente, pero lamentablemente, un biaha mas por mira con un fraccion di AVP a prefera di no para na banda di bienestar di e werksternan. Un biaha mas nan a mustra cu nan no por kita nan pechi politico y apoya un grupo asina importante manera ta e werksternan.

E mocion pa apoya e werksternan ta bisa lo siguiente: Considerando cu e servicio di e werksternan na scolnan ta indespensabel; cu awo cu Covid-19 e higiena ta masha importante na nos scolnan; cu higiena ta importante pa nos maestronan y studiantenan; cu manda mas di 100 werksternan cas den e crisis aki lo ta devastador pa nan financieramente. Ta dicidi pa urgi gobierno pa sondia tur posibilidad pa bin cu un solucion pa asina evita cu e werksternan perde nan trabou.

Manera por lesa, e mocion aki no ta menciona ningun partido politico ni accionnan politico, ta simplemente pidi gobierno pa bin cu un posibilidad pa evita cu e werksternan perde nan trabou. Lamentablemente esaki no a pasa na un manera unanime den Parlamento, pero toch a logra wordo aproba. “Mi lo sigui monitorea e situacion pa sigura cu en berdad e werksternan mantene nan trabou”, Alan Howell a finalisa bisando.

