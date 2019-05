Parlamentario Alan Howell Mi ta para tras di Cuerpo Policial 100%

Durante conferencia di prensa di Fraccion di POR, parlamentario Alan Howell a comenta riba e

accion den cual militarnan a participa den un operacion investigativo cu a tuma lugar recientemente na un supermercado. El a indica cu Cuerpo Policial tabata un poco sorprendi cu e participacion militar aki y cu ta di compronde cu sindicato SPA a sali fuertemente y no ta mucho contento cu loke a pasa. Den mesun cuadro el a tuma nota cu Minister di Husticia a duna un relato unda cu el a expresa cu e no ta compronde dicon y pakico Ministerio Publico y RST mester a haci uzo di e experticio di e militarnan den e forma aki.

“Mi ta compronde cu e ta un situacion fastioso, como un persona cu ta bin di Cuerpo Policial, mi mes ta haye bastante confuso y mi ta hopi contento si cu Minister di Husticia a sa di trek cos recht mesora pa esaki no sosode mas”, Alan Howell a declara. Splicando un poco mas riba pakico e ta considere un situacion fastioso y confuso el a bisa cu e instancia cu ta encarga oficialmente cu husticia ta Cuerpo Policial di Aruba y den dje tin e Alto Comisario y riba dje tin Ministerio Publico cu ta lidera tur investigacion. Por a compronde cu tabatin un malcomprondemento den e situacion aki y meta di Howell como parlamentario ta pa e

tipo di malcomprondementonan aki no sosode mas. Semper Ministerio Publico of Cuerpo

Policial por pidi ayudo tecnico di cualkier otro organisacion, pero e mester bay den bon comunicacion. Ora e parlamentario di POR a puntra Minister di Husticia su opinion riba e caso aki y con e ta bay zorg pa esaki no sosode mas, contesta di e mandatario tabata cu e ta bay zorg pa trek esaki recht un biaha mas pa evita cu algo asina por pasa atrobe. Den pasado tabatin un sistema mas simpel caminda cu e acuerdo tabata bay di Ministerio Publico pa Alto Comisario y esaki lo bay wordo cambia bek pa e sistema anterior. Esaki ta encera cu na momento cu Ministerio Publico mira cu ta bay tin mester di un ayudo tecnico di por ehempel militarnan, lo haci peticion na Minister di Husticia hunto cu Prome Minister y nan dos ta duna aprobacion na Ministerio Publico y Alto Comisario pa haci uzo di e ayudo tecnico aki. Alan Howell por a compronde for di Minister di Husticia cu e tema aki a wordo trata diamars mainta mes den reunion di Conseho di Minister. E ta spera cu scuchando e noticia aki Cuerpo Policial lo por keda mas trankilo, pasobra e tipo di cosnan aki ta cosnan cu por pasa, pero cu no mag di pasa! “Nos mester keda proteha e entidad di nos Cuerpo Policial sigur, sigur. E no lo por perde su identidad na ningun manera. Den Parlamento ami sigur lo para tras di Cuerpo Policial 100% pa zorg pa nan wordo respeta na tur momento y lo para fuerte tambe pa Cuerpo Policial na momento cu mas tin mester di esey”.

