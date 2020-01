Parlamentario Alan Howell lo propone pa elimina boet di 50% ora paga number di auto laat

Parlamentario Alan Howell a haci un compromiso cu pueblo, unda e ta para pa bienestar y proteccion di pueblo den tur sentido. Di e forma aki el a informa cu e ta bay propone den e siguiente reunion publico pa bari for di mesa e boet di 50% ora paga number di auto laat.

Howell ta expresa cu ta un berdad cu nos tin cu haci nos best y mester tin e disciplina pa paga nos cosnan na ora. Pero, di otro banda, un boet di 50% den e tempo preta aki ta casi imposibel.

Na mes momento e ta splica cu e medida aki, di cobra un boet asina halto ta algo cu a wordo tuma door di gobierno di AVP. Na aña 2016 gobierno anterior a cambia e ley pa loke ta trata pago di number di auto entrante 1 di januari 2017. E cambionan haci tabata cu ultimo fecha di pago antes tabata 15 februari, nan a cambi’e pa 31 januari, antes por a paga den 4 pago, nan a cambi’e pa paga den 2 pago so y antes no tabata existi boet, nan a bin cu boet di maximo 100%, y den practica a baha e boet pa 50%.

Teniendo na cuenta e situacion aki, Alan Howell lo bay propone den e proximo reunion publico den Parlamento pa elimina e boet asina pisa ora paga number di auto laat.

