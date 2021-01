Parlamentario Alan Howell di POR: Contento cu servicio di impuesto ta habri bek na San Nicolas

Diamars mainta parlamentario Alan Howell a topa cu prensa dilanti Postkantoor San Nicolas mirando cu ta na e sitio aki entrante otro siman lo cuminsa brinda e servicio di impuesto pa e parti di San Nicolas.

Manera ta conoci, Howell pa basta siman a bin ta boga pa hendenan di San Nicolas por haya e servicio di impuesto pariba mes, esaki despues cu e parti aki ubica na hulpbestuurskantoor a wordo cera atrobe.

E ta splica cu e seccion di pago di utilidadnan y censo, cual ta keda parti pabou di hulpbestuurkantoor semper a keda funciona normal, loke si a cera ta e seccion di impuesto. Den e cuadro aki Alan a duna gobierno 2 luna di tempo pa por a habri e facilidad aki bek y Minister di Finansas a cumpli ‘den un frega di wowo’ pa asina por trece un solucion specialmente pa hendenan di San Nicolas. Dia 26 di januari e seccion di impuesto lo habri bek, pero den e edificio di Postkantoor.

“Esaki sigur ta un noticia hopi agradabel pa mira e forma diligente cu e minister a zorg pa esaki wordo cristalisa, muy en especial pa nos hendenan di San Nicolas cu no lo tin e necesidad pa bay te Savaneta pa paga nan impuesto”, Parlamentario Howell a expresa.

E ta agrega cu ta asina importante pa e facilidad ta habri pasobra tin hendenan di edad, specialmente esnan cu ta biba den e barionan cerca cu ta ‘cococha’ y yega pa paga nan cosnan ta haya nan mes cu nan mester ‘cococha, cococha’, busca un bus baha na Savaneta, crusa caminda cu tur e peligernan cu por tin pa nan por haci nan respondinan.

Cu loke Alan ta hopi satisfecho cune ta cu por mira cu no solamente e facilidad di impuesto ta bay habri den postkantoor, pero por a compronde tambe cu gobierno ta bay cuminsa renoba e hulpbestuurskantoor den su totalidad. “Esey ta hopi importante, pasobra nos tur sa cu San Nicolas no a logra haya su MFA, nos sa tambe cu a bisa varios biaha caba cu no lo tin e placa disponibel pa traha un facilidad/ un MFA completamente nobo pa San Nicolas, pero si mi ta kere cu nos hendenan di San Nicolas merece di haya un facilidad bunita, moderno, caminda nan tambe por bin paga nan cosnan cu tur trankilidad”.

Finalisando, parlamentario Howell a encurasha gobierno pa move mas lihe cu ta posibel pa no solamente e parti di impuesto sali afo, pero tambe e parti di pabou, cual por a compronde for di empleadonan cu no ta den e miho estado y nan lo kier traha den un ambiente mas sano y limpi. “Nos ta confia cu gobierno lo sa di haci e trabou mas lihe cu ta posibel pa asina San Nicolas tambe por tin un facilidad bunita”.

