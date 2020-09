Parlamentario Alan Howell: Cu ley di financiamento di partidonan politico lo por evita corupcion den cualkier gobernacion

Parlamentario Alan Howell durante tratamento di e ley di financiamento di partidonan politico den Parlamento a indica cu e ta un ley cu ta na su luga y cu tin bon intencion su tras.

El a expresa cu pueblo pa hopi tempo caba ta contra di partidonan politico cu ta tuma donacion cu e intencion di purba score politicamente durante campaña. “Ken tin mas t-shirt, ken tin mas banda, ken por duna mas placa pa haya voto, ken por paga recibonan di awa, coriente, etc, etc. Esey ta e cosnan cu tin cu stop”.

Howell ta agrega cu sin animo di ofende hende, keto bay tin hende ta cay den e wega ey cada 4 aña. Partidonan ta bin cu saconan di placa, pasa den barionan y wak cua ta esnan menos afortuna, tira un tiki cen riba nan pa nan cumpra un boter di rum, haya BBQ, etc. Di e forma aki cumpra cierto ciudadanonan den nan momentonan mas dificil cu nan por ta aden pa logra haya nan voto.

Tambe el a bisa cu por mira hopi biaha cu ta purba acumula mas hopi placa posibel durante campaña pa wak ken tin mas hopi bandera, ken tin mas t-shirt. “Den esaki nos por tuma ehempel di nos hermana isla Corsow caminda bandera y t-shirt no ta impacta e ciudadanonan, na Aruba, nos ta net contrario…parada aki , parada aya, nos tur ta participa den dje. Ken tin e parada di mas grandi, ken tin e parada di mas colorido. Tin polisnan ariba bou pa yuda cera caminda, pero ora bo mira kico ta e impacto, loke ta sobresali ta ken tin mas hopi material, cual ta caro”.

Continuando Alan Howell a expresa cu si bay conta tur e palonan di bandera di tur partido, por bisa cu ta miyonnan di placa ta wordo uza den tempo di campaña. Y si agrega tur e t-shirtnan, pechi, pen, armband y otronan, ta papia di masha hopi placa mes.

El a gradici e dos iniciadornan pa e idea y e tempo cu nan a hinca pa traha riba e ley aki, pero lo tabata mas bunita si por a trata un ley caminda cu cuminsando for di eleccion otro aña lo por a bisa cu no ta bay core campaña cu t-shirt, cu bandera of ta busca forma pa cumpra ciudadanonan cu accesorionan. “Esey lo ta algo hopi mas bunita si nos por a logre, mas ainda mirando e crisis cu nos pais ta pasando aden. Lo tabata hopi mas bunita si nos por a sigura pueblo awe cu den e eleccion cu ta bay bin no ta bay core campaña cu t-shirt, pechi, bandera, etc. E placa ey sigur sigur lo por a wordo uza pa yuda ciudadanonan cu ta den preta, yuda ciudadanonan cu tin menos pa come, en bes di tira e placa afo pa tempo di campaña pa impresiona y mustra ken ta mas poderoso, ken tin mas forsa”.

E parlamentario di POR a menciona un parti legal relaciona cu e ley. El a haci e pregunta cu si e miembronan di e comision cu lo bay supervisa e cumplimento, lo por sigui un BOA opleiding. Di e forma aki nan mes lo por traha e porces verbal y facilita e proceso.

Parlamentario Howell a expresa tambe cu den futuro lo ta bon pa agrega na e ley un suma maximo cu e candidato y partido por acepta como sponsership of donacion. Por ehempel un maximo di 1 miyon Florin, cual esey mes ta hopi caba.

Finalisando Alan Howell a expresa cu ta hopi importante pa politiconan mantene nan mes na e reglanan pa asina pueblo tin mas confiansa den e politico cu nan lo kier bay vota pe, tambe nan lo tin mas confiansa den e partido di nan eleccion. Asina tambe lo por tin un eleccion cu menos influencia di placa. “Mi ta para tras di e ley aki pa zorg cu e parti cu hende ta pensa cu ta bay duna placa sea na partido grandi of partido chikito pa nan por haya bek loke nan kier ora e politico/partido sinta den gobierno, termina. Asina aki nos ta bay bringa tambe conhuntamente pa evita corupcion den cualkier gobernacion”.

