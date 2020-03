Parlamentario Alan Howell: Aumento di deviezenprovisie den presupuesto 2020 no lo combini pueblo ‘at all’

Parlamentario di Fraccion di POR, Alan Howell a mustra su preocupacion pa loke por a lesa den presupuesto 2020 unda tin poni cu lo aumenta e deviezenprovisie. El a bisa cu e tin hopi duda riba e aumento aki y cu e no lo combini pueblo ‘at all’.

E ta compronde cu e situacion financiero economico cu gobierno anterior a laga atras ta uno desastroso y pa por sanea esaki mester tuma pasonan unda tur hende ta contribui. Por mira cu tin pasonan di reduccion di gastonan di aparato publico y di otro banda ta buscando e diferente formanan pa hisa e entradanan di Pais Aruba. Entre esakinan por a ripara e aumento di e deviezenprovisie.

Aki ta unda e parlamentario di e fraccion blauw ta mustra su preocupacion ya cu e paso aki lo tin efectonan negativo riba henter nos comunidad y tambe bishitantenan. Si bin cu e aumento di deviezenprovisie tur comerciante lo sinti su consencuencianan unda lo mester bay paga mas pa e transaccionnan, mirando cu gran parti di e productonan na nos isla ta importa. Naturalmente e gastonan adicional aki lo wordo recalcula den e productonan bendi na nos comunidad, lo cual ta encera cu tur producto lo aumenta di prijs. E ahustacion aki tambe lo tin consecuencianan financiero pa tur esnan cu tin un credit card y ta uza esaki, mescos cu pa esnan cu ta manda placa afo.

Howell ta bisa cu e situacion den cual nos comunidad ta aden ta uno hopi dificil caba, costo di bida na Aruba ta hopi halto caba, hopi famia ta den situacionnan hopi precario y tin algun di nan cu e placa no ta yega pa cumpra cuminda. Cu esaki ta aumenta e presion riba nos sociedad y por aumenta e problemanan social cu ya caba ta alarmante.

Ademas, e aumento di deviezenprovisie lo tin efecto negativo riba proyectonan miyonarionan cu ta den pipe line pa cuminsa na Aruba, cu lo por contribui cu e boost y desaroyo economico di nos pais. Poniendo esakinan den un posibilidad pa kisas no bay door mas, debi cu e proyecto lo sali mucho mas caro cu a wordo presupuesta of financia.

Gabinete Wever-Croes a bin ta haci su best pa mehora e situacion financiero di Aruba cu a hereda for di gobierno di AVP, a purba di tur manera pa mehore sin cu a mishi cu saco di nos hendenan. Pero debi na e desaster y e buraco gigantesco den caha di nos pueblo, mester a tuma e decisionnan di bin cu un serie di ahustacionnan pa nos tur contribui un tiki pa evita cu nos isla sigui den e rumbo di bancarota cu nos tabata bayendo. Mientras tanto, a pesar di e situacion asina complica, toch a logra e forma pa presenta un presupuesto cu un surplus y cuminsa paga pa e locura di proyectonan PPP di gobierno di AVP.

“Mi ta conciente cu cierto pasonan ta necesario, pero mi ta sigur cu integrantenan di Gabinete Wever-Croes ta conciente tambe cu nos pueblo no por carga mas pa e erornan y e locuranan di gobierno pasa y mi ta sigur cu lo por bin tambe cu otro formanan pa evita esaki”, parlamentario di POR a declara.

Teniendo tur e puntonan ariba menciona, Alan Howell ta haci e peticion na Gabinete Wever-Croes pa reconsidera e aumento di e deviezenprovisie na e momentonan aki y pa mira otro posibel solucionnan pa logra aumenta e entradanan di gobierno sin mishi mas cu e cartera di nos pueblo. Naturalmente Fraccion di POR tambe lo presenta alternativanan durante reunion publico.

Comments

comments