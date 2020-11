Parlamentario Alan Howell: Aruba mester di e rosea financiero pa sali for di e crisis cu nos ta aden

Alan Howell, parlamentario di Fraccion di POR despues di e reunion cu gobierno unda a duna mayoria di parlamentario a duna aprobacion pa firma acuerdo di sosten financiero di Hulanda a duna su comentario.

El a indica cu ta un dia cu el a premira caba y na diferente ocasion el a expresa publicamente cu for di ora Prome Minister a bay Parlamento algun luna pasa pa informa cu tur sinceridad con e situacion financiero ta na nos pais e tabata sinti cu zuursof ta cabando,cu rosea ta cabando. Esaki ta trece cu ne, cu na cierto momento, sea cu kier of no, mester hala dos stap bay atras pa asina por bin cu pasonan firme dilanti.

“Pami for di e tempo ey tabata hopi duidelijk cu nos no ta bay tin salida den e situacion financiero cu nos pais ta. Loke si mi mester bisa ta cu si tabata pa mi parti, e firmamento lo a tuma luga caba, pasobra nos pais tin mester di e yudansa. Mi ta di acuerdo tambe cu mi coleganan di coalicion, especialmente di Fraccion di MEP y lider di Fraccion di POR, Dellanire Maduro, cu tabatin opinion cu kisas tuma un tiki mas tempo y duna e gobierno e hermentnan necesario pa por bin cu miho pakete y solucion, nos por sali miho di loke Hulanda a bin ta ofrece”, Alan Howell a indica.

E ta agrega cu nota Fraccionnan di MEP, POR y RED so, sino Parlamento complete a pasa un mocion dunando instruccion na Gobierno pa bay negocia na mesa un biaha mas, y esey ta lo cual a pasa. Den Parlamento a duna nan sentimento riba e acuerdo cu Gobierno a logra yega y Alan ta convenci cu nos ta riba e bon caminda, cu a logra scapa di diferente otro exigencianan cu Hulanda kier a impone riba nos, por a mira e cambionan cu Gobierno a logra, specialmente e parti di salvaguardia nos autonomia como Gobierno y Parlamento. “For di cuminsamento nos a bisa cu no ta aceptabel pa ningun Hulandes bin sinta riba stul di Parlamento. Nos a logra esaki! Mi ta kere esaki ta un di e stapnan grandi cu nos di Fraccion di POR ta bisa cu nos ta OK cune. Nos ta sinti nos comfortabel, nos no ta bisa cu e ta e miho cos cu por a pasa pa nos pais pa entidadnan bin controlanos, pero nos no tin ‘way out’. Nos tin mester di e placa aki, nos tin mester di 209 miyon Florin pa fin di aña, sin papia di ora aña habri ora cu nos lo tin mester di mas fondo”.

Howell ta bisa cu Hulanda a priminti cu nan intencion no ta pa bin goberna na Aruba of tuma over Parlamento cu Gobierno, nan intencion ta pa yudanos sali for di e crisis cu nos ta aden y e ta confia den e palabra aki. Pero algo cu e ta bisa si cu ta sigur, cu si no bay di acuerdo, cu si no duna Gobierno e ‘rugdekking’ aki, e crisis ta bira peor, e situacion financiero ta bira peor y tin ciudadanonan cu ta conta cu den Parlamento ta bay trata e caso aki sin politikeria, na un manera husto y na un manera cu nan por confia riba e parlamentarionan pa sali na e miho forma posibel di esaki.

“Nos ta yegando fin di aña, nos ta drentando den temporada di Pasco, nos pais y nos hendenan merece trankilidad y pesey mi kier a gradici Gobierno y Minister President cu na un manera profesional a sigui delibera te ora a yega na un producto cu gran mayoria di nos den Parlamento ta sinti cu nos ta duna ‘green light’ pa Gobierno firma dentro di poco, pasobra Aruba mester di rosea, Aruba mester di e placa aki”, Alan Howell a expresa.

Na final el a gradici Gobierno di Hulanda tambe cu si no ta pa nan, Dios sa con nos paisy nos ciudadanonan lo tan a e momentonan aki. “Cu Dios bendiciona nos Pais Aruba y cu poco poco nos lo sali for di e crisis aki”.

Comments

comments