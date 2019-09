Parlamentario Endy Croes: Lo sigui traha di serca cu nos educadornan pasobra nan ta parti importante di nos pais

Den conferencia di prensa Parlamentario Endy Croes a referee na e manifestacion di e maestronan. E parlamentario a bisa cu e kier pa e maestronan compronde bon cla cu nan ta poara banda di nan y ta compronde nan. Croes a bisa cu nan ta apoya e maestronan den cualkier lucha den cualkier inquietud cu nan por tin. Manera ta conoci e maestronan a entrega na presidente di parlamento un manifesto y segun Croes el a tuma bon nota di e grupo cu a bin manifesta. Manera ta wordo bisa na nomento cu tin un grupo sea di diez 100 of mil ta deber di e mandatario pa sali y ricibi nan y scuchanan y haci un trabao pa cu esaki tambe. Lamentablemente parlamentario Endy Croes ta bisa cu e mester menciona, y esaki sin cu mester trapa dede di e grupo di maestro cu a presenta dilanti parlamento y for di nan curazon tabata expresa un inquietud. Pero una bez cu mira den “front line” un persona manera Andonsito Croes, ruman di ex-minister Paul Croes kende a wordo sentencia pa 4 aña. Tambe ruman di casa di Paul Croes tabata tey. Norman Roos, un parlamentario kende a ronca 8 aña largo den sala di Parlamento y cobra 1.2 miyon Florin di e pueblo aki. Y ora mira Luanne Eman, prima di Mike Eman casa cu Armando Villasmil kende tabata cobra 700 mil como coordinador di Mike. Endy Croes ta sigui bisa cu debi na esaki lamentablemente e hendenan aki ta duna e manifestacion aki un tinte di color politico cu den un prome instante mester ta hopi noble. Y pa e maestro y maestranan di scol pa nan por compronde cu di berdad parlamento tambe ta para banda di nan. Akinan e parlamentario ta sigui bisa cu na 2018 tabatin un problema na DPS cu mester a wordo pasa pa un stichting unda e maestronan a vocifera nan voz y a scuchanan na diferente lugar y finalmente nan deseo a wordo cumpli. Na 2019 na Juni prome cu scol a sera tabatin un incertidumbre cu SPO Brazil y Sta. Cruz, parlamentario Endy Croes hunto cu colega Edgar Vrolijk y Hendrik Tevreden a bishita Brazil y a scucha nan problema y a reuni cu nan. “Nos a bai tambe Traimerdia cu tabatin un problema. A bishita e luga y a reuni cu nan y tur locual nos a scucha na final di dia, a logra di bin cu solucionnan nobo den e caso aki”, parlamentario Endy Croes a sigui bisa. Sr. Croes a sigui bisa cu pa loke ta trata e muchanan special nan ta bai awo Dornasol y NCD a wordo traspasa pa Minister President Evelyn Wever-Croes. Claro cu tin algun cosnan pa regla partinan den ley pero e Parlamentario ta bisa cu e ta kere si ta husto mirando tur e solucionnan cu tin un tras di otro mester por brinda Minister President poco espacio pa e por cumpli cu e trabao aki. ta awo recien el a haya esaki. Pero na mesun momento e parlamentario ta bisa Minister Lampe mester por tin espacio tambe pa cu un of otro vision cu e kier ehecuta. Pa kico Sr. Croes kier trece esaki. pasobra lamentablemente tabatin un grupo ta grita cu nan kier un reunion awo pa baha un minister y como educador ta sigur cu e cosnan no ta funciona asina aki den un pais democratico. E tin su proceso pa cana y presidente di Parlamento a ricibi e manifesto y lo bai haci un trabao riba esaki y sigur como parlamentario lo keda scucha e maestronan y lo trata na actua den conformabilidad caminda tur hende lo haya nan den posicion cu nan merece pasobra esey ta e forma pa traha. Un educador ta di suma importancia pa cualkier desaroyo di un pueblo den e caso aki y tin hopi aprecio pa e educadornan aki y mas cu claro lo sigui traha di serca cu nan tambe.

Comments

comments