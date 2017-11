Parke Nacional Arikok ta presenta su ultimo ‘Nochi di Pelicula’ pa 2017

Diasabra 18 november, Parke Nacional Arikok lo ta organisando e ultimo anochi di pelicula pa 2017, unda documentarionan di naturalesa lo ser mustra den aire liber.

E biaha aki lo mustra di e serie di BBC Earth, Africa, e ultimo episodionan “The Sahara” y “Africa, the future”.

Bishitante di tur edad ta bon bini pa bin disfruta un anochi placentero bou di e tremendo cielo di nos parke nacional.

E anochi di pelicula ta completamente gratis cu posibilidad pa cumpra algo di come y di bebe na prijs rasonabel.

E anochi di pelicula lo tuma luga desde 7 or pa 9 or anochi, dilanti e Centro di Bishitante di Parke Nacional Arikok. Nos ta cuminsa mas trempan, es decir pa 7 or, pa motibo cu ta bira scur mas tempran den e temporada aki.

Pa mas informacion bishita nos pagina di Facebook; Facebook.com/ArikokNationalPark

Bin parke, y descubri mas…