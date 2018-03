Parke Nacional Arikok: Cueba di Quadirikiri a ricibi heki pa proteccion

Fundacion Parke National Arikok (FPNA) tin un historia y balor cultural caminda conservacion ta un di e pilarnan importante pa cu e progreso di nos Parke Nacional. Despues di conservacion FPNA tin como obhetivo educacion y recreacion cual ta un parti esencial. Cuebanan cu tin den PNA ta wordo bishita diariamente caminda tur bishitante por mira e diverso pinturanan cu e indjannan a laga atras. Adicionalmente nos cuebanan ta wordo yama cas pa e ocho especie di raton di anochi cu ta biba na Aruba.

E construccion di e hekinan pa e cueba di Quadirikiri a tuma luga den dos fase. E prome fase a consisti di un analysis ariba e movemento di e raton di anochi, na unda cu FPNA por evalua e impacto cu e heki lo por tin pa cu e especie nan aki. Na final di e prome fase a construi mitar di e heki teniendo na cuenta cu e raton di anochi lo mester adapta nan mes cu e heki nobo. Despues di dos siman a inicia fase dos unda cu a finalisa e hekinan y a pone un porta cual ta completa e construccion di e hekinan pa e cueba di Quadirikiri y duna e cueba proteccion despues di orario di operacion di FPNA.

E ocho especienan di raton di anochi cu nos tin na Aruba ta activo den oranan di anochi

ora nan ta sali busca cuminda manera fruta, nectar y pollen, insecto of un combinacion. E raton di anochi ta fungi como un pest control ya cu nan ta come diferente insecto, y nan ta e unico especie cu ta polinisa matanan cu ta floria durante anochi y cadushi, di cual por cierto ta un di e fuentenan di cuminda pa algun bestia durante temporada seco na Aruba. Sin cadushi hopi di nos bestianan no lo por encontra fuentenan di cuminda durante periodonan seco na Aruba. E raton di anochi ta hopi activo durante orario nan di anochi y den dia nan ta gusta drumi. Si ta di bishita na un di nos cuebanan, por yuda nos conserva e raton di anochi dor di e siguiente tips nan aki: limita e uzo di flashlight, no uza camara cu flash, y ora di papia cu otro por haci esaki den un tonada abou cu no lo molestia e raton di anochi.

FPNA kier a avisa tur bishitante y compania cu ta pasa bishita e cueba di Quadirikiri cu esaki lo ta habri entre e orario nan di PNA cual ta di 8:00 AM pa 4:00 PM. Na e manera aki hunto nos lo por yuda conserva e cueba pa cu su historia, cultura y sigur e raton di anochi. Pa mas informacion por tuma contacto cu PNA libremente na 5851234 of por manda nos un email na [email protected]

