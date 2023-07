Diasabra awor 15 di juli, cuminsando pa 8’or di anochi, no duda mes na unda bo ta bay ‘keiro’ y pasa bo diasabra: cos grandi ta bay tin aya n’e unico y mundialmente famoso Domino Square Garden, net n’e grens entre Calabas y Kudawecha. E famoso caravana di pariba di brug lo baha na grandi bin pabou ora e legendario ekipo di domino Pariba Legends bin enfrenta nan rival di rotonde di Tanki Leendert, nada menos cu Team Biba Lekker!

Si shonnan amante di domino, cos grandi tin planea p’e diasabra aki aya na Domino Square Garden. E famoso ekipo Team Biba Lekker lo batisa nan uniform nobis nobis cu intencion di haci un estreno aplastante contra e legendarionan di pariba di brug. Un victoria aplastante pa Biba Lekker lo ta e “cherry on the cake”. mas cu claro, e legendarionan compinchi di e lustro ‘Snor’ Perez lo bay todo por todo pa ‘burst the bubble’ di Biba Lekker y caba cu tur soño cu nan por tin. Pues, un anochi cu ta priminti di caba cu vuurwerk!

Manera di custumber, entrada lo ta completamente gratis y e pasapalonan exkisito di halftime lo skeiro rond totalmente por nada, cortesia di chef Han! Pues amantenan di domino, no keda pena na cas dilanti ‘streaming’, pero bin gosa live dje espectaculo unico ora Team Biba Lekker batisa uniform enfrentando e famoso ekipo di Pariba Legends aya n’e unico y mundialmente conoci Domino Square Garden na Calabas/Kudawecha. Yega!