Shonnan amante di domino “Top Gun”, e diasabra awor, 21 di juni, cuminsando pa 8’or di anochi, e prestigioso y mundialmente famoso Domino Square Garden un biaha mas lo ta scenario di otro sambombaso den domino! E legendarionan di pariba di brug, esta Pariba Legends DT, lo baha bin pabou pa enfrenta otro ekipo temerario, esta Sero Blanco DT. Shonnan, aki ta dos ekipo di caliber ta bay bati piedra contra otro! Pa cuminsa, den e team di Pariba Legends ta figura un dje hungadonan mas controversial den domino aki na Aruba, nada menos cu Nelson “Snor” Perez, un hungado cu manera e lanta su 7 piedranan for di mesa e ya por calcula ken lo gana e man ey basa riba su formulanan sofistica y matematico den domino. Un cos fuera di otro mundo, algo cu te awe ta wordo categorisa como e “Skinwalker Effect” door di ciencia di domino mundial.

Di otro banda, Sero Blanco ta conta cu e militancia di nada menos cu “Nai” Rasmijn, un veterano estilo “no mercy” den domino. Aki nos no ta papiando di “zomaar iemand” den e arte di pega piedra, pero di un conocedo dje ciencia y forsanan oculto dje naturalesa rond di dje. Un berdadero “Jedi” cu ta uza “the force” pa move su piedranan den e direccion victorioso, y c’un simpel movecion di su man por pone bo wowo bira scur y hinca bo den un trance estilo perde-haya! Aki ta dos style completamente diferente ta bay bataya otro: e style basa riba formulanan matematico contra e style basa riba sabiduria dje bieunan y conocemento di naturalesa!

Pues shonnan, diasabra awor 21 di juni, cuminsando pa 8’or di anochi, Domino Square Garden, aya net n’e grens entre Kudawecha y Calabas, lo bira e scenario di un encuentro sumamente interesante! Manera semper, entrada ta completamente gratis pa pueblo en general, y rond di halftime, e pasapalonan lo skeiro rond totalmente por nada! Bini un bini tur presencia otro sambombaso di domino. Un cos nos por bisa alvast: “May the force be with you …” Yega!