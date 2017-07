Pareha ta wordo horta door di grupo di hoben canto di beach

Comandante na warda y Central, a manda patruya di strandpolitie tras di un high rise hotel pa un caso di ladronicia. Eynan no a bin topa cu ningun hende. Despues Central a pone e patruya na altura, cu e denunciantenan mester a yega na Gusto. Eynan a papia cu e dama yama MPAP, kende a declara cu e y su amigo yama BBM tabata landando canto di e beach tras di dicho hotel. Ora cu nan tabata landando, cinco hoben, cu segun e, tabata for di Australia. E hobennan a bin papia cu nan. Ora cu nan a cana bay, nan a scucha cu e hobennan aki tabata papia Papiamento. Ora cu nan a sali for di den awa, nan a mira cu nan pertenencianan a wordo horta. Nan ta asumi cu nan a wordo horta pa e grupo di hoben aki. Nan tabata tin un paspoort Hulandes y un rijbewijs, un credit card di ING, un iPhone S6 color preto. Tambe nan a bay cu un otro celular Samsung color preto di BBM. Keho a wordo tuma. Central a wordo poni na altura.