Pareha jong basta bebi no tabata por a sigui trip mas

Diadomingo marduga entre Hilton y Barcelo Hotel securitynan atento a topa cu un pareha basta jong ta cana pero nan no por a ni para riba nan pia tabata direccion hotel. Patruya di Noord a yega di biaha y topa cu tanto e guy y e chik sinta abou. Ta trata di muchanan di 18 aña a consumi alcohol y no sa nada, e mucha homber no por a ni cana den bon estado y e mucha muhe basta bebi. Segun e pareha nan a sali for di un night club den bisindario mes. Nan tabata cooperativo y a opta pa hibanan pa cas pa evita nan keda riba caya y algo bay robes riba caya pasobra nan no tabata tin auto pa bay cas riba nan mes.

