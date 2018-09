Pareha di wela ta mishi cu dos criatura menor di edad

Cu tin casonan di abuso den menor den nos comunidad, esey ta un hecho. Pero tambe tin hopi caso unda cu mayornan no ta trece esaki dilanti, pa un of otro motibo. Hecho ta tambe cu tin mayornan ta haci tur lo posibel pa proteha nan yiunan. Esaki ta un di e casonan, unda cu e mayornan, contra tur contratempo, toch ta buscando husticia pa nan yiunan.

E biaha aki ta caminda cu pareha di e wela di e muchanan, ta esun cu ta mishi cu e dos criaturanan, uno di 9 y otro di 5. E mama ta conta e relato.

Tur cos a cuminsa ariba un 5 di juni, unda cu e criatura tabata na cas di su bisawela, momento cu e criatura a conta e wela, cu e pareha di e mama su suegra, a ofrece e mucha 10 florin, pa e bay den baño, baha su panty, pa e saca potret di su chan chan. E wela di biaha a pone a mama na altura.

E yiu tambe a conta e mama mesun cos loke e mucha a conta e wela. Esey no ta tur cos. E mucha a contanan cu dia 27 di mei ora cu e mucha tabata drumi mei mei di e suegra y e homber, cu el a warda e mucha pega soño, pa e mishi cu e mucha muhe su parti intimo. Di eynan tur cos a cuminsa.

A warda e suegra di e mama, cu tabata den exterior, pa por pone na altura di loke ta pasando. Dia 6 di juni, e suegra a yega di biaha y dia 7 di juni, e mayornan a bay polis. Ya e malhechor tabata na polis, pa bringa cualkier denuncia, sin cu ainda e denuncia a wordo haci.

Di eynan, e investigacion a cuminsa. A tuma declaracion di e muchanan, pero e mucha homber chikito, no tabata kier a papia nada. E malhechor a menasa e mucha muhe, di lo mata e wela si nan papia algo. Esey sigur a inculca miedo den e muchanan. Pero despues e famia a retira nan apoyo, unda cu e suegra ta nenga cu algo asina por a pasa. Despues di warda tres luna, e malhechor a wordo deteni.

E mama ta supicando pa husticia pa su yiunan, pero esaki ta imposibel na Aruba. E taboe mester wordo kibra na Aruba. Famia y mayornan mester cumisna lanta ariba y saca potret di malhechornan pone den corant y medianan social. Ta muchanan inocente ta na peliger.

Den e caso aki, e caso a pasa na cas di un famia, dus, e por pasa cualkier caminda. Segun mama di e criaturanan, e ‘meneer’ aki ta haci como sifuera e ta un ‘shon di hende’. Pero na Hulanda ya caba e tabata tin un caso asina ki. El a yega di haci algo asina cu su yiu di 4 aña. E famia tabata sa di dje, pero e ‘meneer’ semper a bisa cu e tabata inocente. Pero nunca el a prueba cu e tabata inocente. El a sali bek den libertad door cu no tabata tin suficiente prueba contra di dje. Autoridadnan ta na altura di tur e factonan aki y ta den nan man di husticia pa nan tuma e denuncia aki na serio, ya cu e ‘meneer’ ta un otro peliger pa otro muchanan.

Na comienso tabata tin basta duda, prome cu mayornan a acepta e relacion di e suegra cu e ‘meneer’ aki. Pero si e suegra ta kere den su pareha, ken resto di famia ta pa bay contra di relacion. Aunke cu nan tabata na altura di e pasado, toch nan a confia den e pareha di e wela, e muchanan tabata bay eynan, y awo ta wak e resultadonan.

E muchanan a cumisna cu tratamento cu psycholoog cu a bsia cu e mucha muhe di 9 aña mester di hopi ayudo psicologico. E hecho cu e wela no a kere su nietonan, ta un trauma extra pa e muchanan. Un mucha no ta gaña, vooral di e manera cu el a conta kico a pasa. Aki ta caminda cu e suegra a faya.

Mama di e muchanan ta pensando cu si e no haya husticia, e lo busca un abogado pa yudanan bringa e caso. Pero atrobe, e ta toca na hopi mucha mas afo. Aworaki, e ‘meneer’ aki ta soltero. Pero e dia di mañan, e por haya un otro pareha cu mucha chikito, cu por bira victima atrobe di dje. Y e cuenta di tapamento, cu tur ora famia ta tapa pasobra ta famia, e cosnan ey mester caba na Aruba.

Tambe famia a acudi na Fundacion Lisette Gomes, cu a yudanan super bon. El a guianan pa e caminda pa cana. E fundacion semper tabata t’ey pa yuda. Bureau Sostenemi tambe nan a bay, pero nan tabata kier a bay full publico. Pero pa nan yiunan, nan ta prefera pa no. Pero si cu nan ta den tur nan derecho pa haci tur loke nan kier, p’esey nan ta haci esaki. E ta pa kirba e taboe, cu cosnan cu ta pasa den cas di famia y tur hende ta keda keto. Ta hopi ta e hendenan aki tin ta cana na Aruba. Esunnan cu ta bay sera, no ta siña nan les, ya cu nan ta sali for di KIA y sigui comete e mesun fechorianan.

