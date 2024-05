Dialuna den careda di 2or pa 2:30 marduga na lekker bar a sosode un incidente cu a blacklist e famoso pareha Bermudez dentista di biaha. Un caso cu por poco a bay fo’i man pero e bouncernan di e bar a drenta accion pa planta respet, ya cu un homber y un muhe flaco a cana drenta e bar pa consumi alcohol.

E dentista cu ta den noticia y cu ta casi blacklist tur caminda riba nos isla pa ta hendenan fresco y ta sinta insulta trahadornan di yen restaurant y te hasta night clubnan den area di hotel, village mall y bisindario tin nan den blacklist.

Locual cu a sosode den e bar na Noord segun informacion cu nos a ricibi na nos mesa di redaccion ta: Cu e señora a drenta y ranca cabey di un señora cu tabata gosando y disfrutando di su momento sinta n’e bar, aki ta unda e bouncernan a drenta accion rapidamente.

Te hasta e famoso pareha a cuminsa na tira boternan di cerbes riba hende den e luga, bouncernan a halanan di biaha y a core e homber dentista y su casa di biaha fo’i e negoshi y a pone un blacklist pa nan pa semper y asina nan a subi un kia sedan blanco y bandona e sitio. Na nos mesa di redaccion a drenta informacion cu te hasta na un bar na Wayaca Falls diabierna a mira e muhe fo’i control wowo hancho habri bou un ke otro di influencia y tur hende tabatin wowo riba dje pa cualkier momento si e ataca of insulta un trahador nan lo a sak’e di biaha fo’i e bar. Personanan cu a mira e situacion a aserca nos redaccion a informa nos di esaki. Polis no a keda yama debi cu e pareha a sinti e cayente cu mihor nan bandona e sitio pasobra si polis yega prensa lo t’ey pa grabanan.

Ta mustra cu e personanan aki no tin control riba nan mes y ta causando un molester na varios negoshi rond nos isla, te hasta e seguro medico di Aruba a kibra contracto cu nan momento ora cu varios persona local inscribi na AZV a haci denuncia cu nan no a haya tal servicio mientras cu AZV a haya un recibo largo di cobransa cu a brinda servicio na hendenan y nunca nan no a presenta mes n’e consulta pe servicio y cual personanan a aserca nos redaccion tambe informa nos di e denuncianan aki cu a keda haci na AZV. Te awe AZV no kier sali papia mientras di otro dentista si AZV a sali haci denuncia.

A ripara cu otro media chikito a core kita e noticia cobardiando spantando pa algun placa, ya cu e personanan aki ta terorisando tur negoshi restaurant y clubnan nocturno, y hasta ta gaña hinca minister nan nomber pa spanta pueblo, sin sa cu nan mes ta cerando nan porta tur caminda. Mientras segun bon informacion tin un abogado di exterior ta buscando e personanan aki pa un caso grandi.