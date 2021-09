Pareha bebi deteni na Tanki Leendert

Tabata dialuna den careda di 12:30 marduga momento cu patruyanan ta pasando tur club nocturno y bar controla si nan ta habri of cera a pasa na Tanki Leendert pa un control na BlueMoon.



Un toyota markx blanco a sali tur cu tin luz paga bay zuid, y aki patruya a core su tras y bay atende cu e chauffeur. E dama a sali na careda for di e auto man na halto pidi sorry y polis a atende cune debidamente. A pone supla y a constata e ta bou influencia y no por sigui core auto. Mientras e amigo cu tabata cune tambe bebi y no tabata coopera cu autoridad y a listra den e auto wak si por topa cu algo sospechoso, a detene e amigo tambe. Mientras a bin algun hende na e sitio menciona cu nan lo a casi o a mishi cu nan auto polis a scucha nan version y nan a sigui nan caminda. Vehiculo di transporte a presenta y a bay cu e pareha warda di Polis.

