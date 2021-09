Pareha a pleita formal dilanti muchanan y agredi otro den cas a keda deteni

Diasabra pasa di 12’or di marduga den un cas na Sabana Basora no tabatin trankilidad mas ora cu e tata y e mama a cuminsa pleita cu otro y aki agresion a tuma luga. E dama a golpia e homber y e homber a comete e mes un agresividad bek. Tabata un bululu den e cas cu a sucede dilanti algun mucha chikito y e ruman grandi a pidi asistencia di polis pa cos no bay for di man.



Patruyanan di biaha a presenta y a topa cu e situacion a bay over na detencion di e mama prome pa agresion y algo mas. Despues di esaki a detene e homber tambe. E muchanan no por a keda nan so na cas y polis a bay cu nan warda hunto cu e ruman grandi te ora un familiar buscanan. Na warda di polis sub fiscal lo a combersa cu e pareha.

