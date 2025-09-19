Historia den cortico:

E conocido cantante Robert JeanD’or a nace riba 10 di mei 1954 na Aruba, y a bira un cantante conoci tanto na Aruba y internacionalmente, a toca den Los Juveniles, a bay Republica Dominicana crece den musicanan di merengue, y tambe a participa cu Jonny Ventura, Roberto, Del Castillo / Juan Luis Guerra y asina Robert Jeandor a sigui crece internacionalmente den musica internacional.

na Republica Dominicana den parti merengue un di si musicanan cu a hit tabata ” Yo me dominicanizo”, “Ella no hace”, “Oye Puchula” y “Rebeca” y asina por sigui menciona.

Na Aruba tambe Robert JeanD’or conoci cu su musicanan pa temporada di Carnaval y mas, y su musicanan a keda zona tur caminda te cu dia di awe.

Kende ta habri porta di Kapel tur mainta

Robert JeanD’or ta conoci cu e te persona cu pa basta aña ta esun cu ta habri portanan di Kapel Alto Vista trempan y esun cu ta cera, tur hende tin admiracion pa Robert su bunita gesto con e ta cuida e Kapel di Alto Vista.

Ultimo presentacion 13 di september

Su utlimo presentacion di Aruba Blacktie Foundation riba 13 di september den Convention Center, e publico a gosa inmenso di su cancion y e organisadora sra Sharine Geerman a gradici Robert cu tog maske curpa malo a presenta y dal su ultimo piesanan.

Kico tei pasa cu entiero di Robert JeanD’or

A cuminsa busca informacion pa cu e entiero di Robert JeanD’or y ta hole den direccion di algo Nacional y a keda confirma. Nos a busca informacion rond di esnan di Gobierno y otro instancianan y por a haya poco informacion.

Nos por a compronde cu diferente instancianan di Gobierno, departamento di Cultura, DOW, Polis, famianan, adviseur di Minister tabatin reunionnan ultimo dia tras di lomba y tur cos ta cla pa un despedida grandi. Ora tur hende a kere cu e despedida ta bay ta normal na un funeraria a organisa algo Nacional pa duna pueblo e chens, y ta bay ta algo grandi y diferente.

Tur cos lo tuma luga diabierna 26 di september. Pa 5’or atardi e parada di despedida lo sali foi Aruba Entertainment Center y lo bay abou riba Avenida Milio Croes y yega e rotonde pega cu Banco di caribe, y bay na man robes riba Vondelaan sigui bay zuid y lo termina na cas di Cultura. Unda na Plaza pueblo completo por despedi di e grandi den musica, Robert JeanD’or, den presencia di su famia, invitado, y dignitarionan cu lo t’ey.