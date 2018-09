Parada Folklore Cultural 2018 tabata exitoso

Aruba, di curason, masha Pabien pa un tremendo y exitoso Parada Folklore Cultural 2018 cu anualmente ta ser presenta como parti central di e celebracion di e Tradicional: “Dia di Brazil”.

E Parada Folklore Cultural a tuma luga diadomingo, dia 2 di september ultimo. Un bario di Brazil, completamente yen y cu presencia di un publico masha grandi mes, cu a bin pa sosten’e y pa disfruta di e ambiente y di cada un di e gruponan cultural cu a forma parti di e edicion di aña 2018 cu a yuda pa esaki por a engrandece.

E parada a conta cu participacion di mas di 15 grupo tipico y cultural, dividi den 10 seccion cu nan propio banda, agrupacion tipico y of nan disco y tambe cu participacion pa prome biaha di e grupo Sembra Alegria cu a bin for di nos ruman isla Corsou.

Esaki tabata un parada cultural na unda nos por a mira, con for di chikito, te na hoben y hende grandi, tabata gosa y disfruta sin fin di nos cultura riba e ruta y caminda cu stapnan cu yen di energia y satisfaccion.

Nos por a mira e amor y aprecio cu tin den cada un di e participantenan refleha den e caranan feliz y contento, di por a forma parti protagonico di e celebracion, como ademas di promove y gosa di tur loke ta di nos y cu ta yena nos cu orguyo y felicidad.

Un pabien di curason y un palabra di gratitud masha grandi pa tur persona cu a forma parti sin ningun esepcion: grupo, lider, director, banda, tipico, reina, grupo, prensa, publico presente, boluntario cu a haci di esaki uno grandi, posibel y innolvidabel.

Nos por a mira un cantidad di musico, diseñador, cocedo, famianan completo, mucha, hoben y hende grandi cu a participa y como tambe nos por a mira un publico masal cu cada aña ta crece mas den participacion y den cantidad, cu ta trece basta ambiente riba caminda y cu ta gosa y anima cu yen di entusiasmo, como gratitud y aprecio na tur nos culturistanan, pa nan balioso participacion y sin lubida e aplausonan cu nan a haya como recompensa pa tur e trabaonan haci pa nan por mustra asina bunita riba caminda y sin duda, pa nan grandioso aporte asina balioso pa e desaroyo y conservacion di e herencia cultural di nos dushi Aruba.

Un Pabien masha grandi na comision completo y boluntarionan di Eleccion di Reina y Parada Folklore- Cultural Aruba. encabesa pa Sr. Chico Harms, como tambe na Centro Di Bario Brazil, tur grupo participante, reinanan, lidernan di gruponan cultural, musicionan, dirigentenan di e bandanan y tipiconan, maestronan, prensa en general, fotografonan, (Hopi pa menciona) mayornan, publico presente, famia completo, pa haci di e edicion aki, uno yen di ambiente, colorido y sinigual.

Ainda nos por scucha e notanan alegre y contagioso di nos musica crioyo y tradicional ta resona den nos curason.

Nos mester sinti nos mes dichoso y mas cu satisfecho y cu cara na laira tur contento, mescos cu orguyoso, di tur loke ta di nos y cu nos tin…!

Tambe nos kier a haci un invitacion special na pueblo di Aruba en general pa mira diferente Relato Fotografico di diferente fotografo di e tradicional Parada Folklore Cultural 2018 cu ta aparece den e pagina riba facebook cu tin como nomber: “Eleccion di Reina y Parada Folklore Cultural Aruba”.

Aki por mira diferente potret, video, relato fotografico, desaroyo, creditonan y mas di e grandioso celebracion, for di e prome dia di apertura, te na e gradioso final.

Potret cortesia by: Jhon Freddy Tobón Montoya, miembro di comision, como representante di Departamento Di Cultura Aruba, cu ta para tras di actividadnan manera esaki cu ta cuadra cu e plan di maneho di nos departamento y di su servicio cultural ofreci na nos comunidad.

Masha pabien di curason na e comite organisador pa un otro exitoso edicion y na tur candidata participante cu nan gruponan cultural cu nan a representa y na e famia completo y fanaticonan, pa e tremendo sosten y dedicacion brinda na bienestar y provecho di nos cultura aki na Aruba.

