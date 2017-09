Parada di AVP a pone miles di persona riba pia

A pensa cu e parada di AVP diadomingo lo grandi, pero asina grandi hopi hende no a pensa.

Tabata for di mainta tempran cu por a mira autonan mobilisando riba camindanan rond di Aruba, cu nan bandera of cu e auto completamente dorna.

E teamnan di AVP cu diferente candidato a staciona na luganan strategico pa tur topa riba e caminda cu ta conduci pa Ponton. Di trempan por a nota cu e parada aki lo complica mobilisacion di trafico mirando e cantidad grandi di autonan cu tabata preparando pa subi caminda den e parada di miles di auto di AVP.

Pero no solamente auto. Tabata hopi emocionante pa mira cu for di Ponton caba simpatisantenan di partido berde, y hasta contrincantenan sinta banda di caminda of den nan auto pa mira e parada pasa. Hopi hende a para na inicio pa despues nan incorpora nan mes den e caravana di un di e candidatonan.

Pero no tabata solamente na Ponton, pero tambe na Noord, Kudawecha, Tanki Leendert, Santa Cruz, Pos Chiquito, Savaneta y Cura Cabay e camindanan tabata completamente yena na banda cu personanan cu kier a saluda nan candidato y principalmente mira y saluda lider di partido.

Den oranan di anochi ainda na Cura Cabay tabatin hopi hende sinta banda di caminda mirando e autonan dorna ta pasa. E ambiente a sigui despues na Carnival Village.

