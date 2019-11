Parachute no a habri cu dos persona cu tabata skydive y a cay den lama

Diahuebs pasa di 9 or mainta personanan banda di lama a tuma nota cu dos persona cu tabata skydive a cay den lama despues cu nan no a mira e parachute habri. A bati alarma esaki a mobilisa polisnan, ambulance, unidad di brandweer y polis maritimo pa e sitio. Pero despues di algun rato e dos persona cu tabata riba e skydive a logra sali for di lama. E instructor cu ta domina den e materia aki a usa e parachute di emergencia debi cu esun principal no kier a sali debi na un mal funcion y esaki a haci cu awe ambos persona ta sano y salvo. Paramedico a controla e personanan y tur cos tabata bou di control cu nan salud, maske poco spanta di e sucedido cu por tabata fatal. No ta nada di trece susto den comunidad e instructornan di skydive ta domina den e materianan aki si algo pasa cu e parachute principal y pesei tin esun di emergencia pa activa.

