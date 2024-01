Gabinete a reconoce Papiamentu oficialmente bou di e Convenio Europeo pa idiomanan regional of idiomanan di minoria (Handvest voor regionale talen of talen van minderheden). Pa esaki a bini experticio y input for di Entidat Públiko Boneiru. Cu esaki gobierno kier sigui proteha y promove posicion di e idioma mas pa e generacion actual y di futuro.

Papiamentu ta un parti esencial di e identidad di habitantenan di Boneiro. E presion creciente di otro idiomanan riba e isla manera Hulandes, Spaño y Ingles por conduci na negligencia indesea di Papiamentu. Cu firmamento di ‘E Acuerdo administrativo Papiamentu na Boneiro’ na maart 2021 dor di e minister di Asuntonan Interior y Relacionnan den Reino, minister di Enseñansa, Cultura y Sciencia. Minister di Educacion Primario y Secundario y Media y e secretario di estado di Asuntonan Interior y Relacionnan den Reino di e tempo ey, a manifesta e intencion pa reconoce Papiamentu bou di e Convenio Europeo pa idiomanan regional of idiomanan di minoria (despues Convenio).



E Convenio ta un tratado di Conseho di Europa pa proteccion y promocion di idiomanan di minoria cu tradicionalmente ta presente riba teritorio di un estado. Anteriormente e Carta tabata solamente aplicabel pa Hulanda Europeo. Pa reconoce Papiamentu na Boneiro bou di e Carta, mester a amplia pa e motibu ey su alcanse pa Hulanda Caribense prome. Parlamento a duna aprobacion pa esaki na december ultimo. Riba dialuna 22 di januari 2024 e ampliamento di alcanse pa Hulanda Caribense a drenta na vigor, mes momento cu e reconosemento di Papiamentu na Boneiro bou di e Carta.

Por reconoce un idioma bou di dos parti di e Carta. Un reconocemento parti II ta un reconocemento general di un idioma. Cu esaki un estado ta compromete su mes pa no pone obstaculo den ley y regulacion pa uso di e idioma. Cu un reconocemento parti III ta sigui duna mas garantia di proteccion y promocion na e idioma riba terenonan specifico manera enseñansa, cultura, medionan di comunicacion, trafico administrativo, poder hudicial, bida socioeconomico y cooperacion internacional. A reconoce Papiamentu na Boneiro bou di parti III.