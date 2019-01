Papia e idioma pa por bin na remarca pa cobra bijstand

DEN HAAG – E maneho di bijstand hopi biaha no ta wordo ehecuta dor di e gemeentenan. Esun cu no ta domina of papia e idioma, casi nunca no ta wordo exclui di ricibi e beneficionan di un uitkering. Ademas, hopi ta e gemeentenan (40%) cu no ta pidi un prestacion pa por ricibi e bijstand. Secretario di Estado Van Ark (Sociale Zaken) ta haya esaki “indesea” y “preocupante”.

Secretario di Estado Tamara van Ark (VVD)

CBS, riba peticion di secretario di estado lo haci un investigacion na e ehecucion di e maneho di bijstand. For di esaki por conclui cu solamente 60% di e gemeentenan ta exigi un prestacion na e beneficiario. Manera p.e. sirbi koffie den e centronan di bario.

E gemeentenan por rebaha e bijstand den caso cu e beneficiario no ta papia e idioma. Pero den mayoria caso, gemeentenan no ta haci esaki. Di e beneficiarionan tin casi 36.300 persona cu no ta domina e idioma, cual ta 8% di tur e beneficiarionan. Den 17% di e grupo aki no a ni sikiera anota si nan ta papia Hulandes, of no. Y toch ta solamente 150 persona a haya un reduccion di nan uitkering pa motibo di cu nan no ta domina e idioma.

PAPIA E IDIOMA

Secretario di Estado Van Ark ta haya cu e gemeentenan na nivel nacional mester simplemente ehecuta e maneho. E lo acerca e gemeentenan ariba esaki. Nan mester ehecuta e maneho di e exigencia di idioma y e prestacion, de lo contrario ‘mi no lo duda pa tuma otro medidanan’, e ta bisa den un entrevista cu De Telegraaf. E ta bisa di lo tuma ‘medidanan legal y financiero’ den direccion di e gemeentenan cu no ta ehecuta e maneho. “Mi ta ansioso pa esaki”.

Según Van Ark ta necesario pa cierto hendenan siña e idioma ‘di un manera of otro’. Si nan no haci nan best pa siña e idioma, nan no ta worry. Y esun cu no ta siña e idioma, lo sigui cobra bijstand ariba custia di e pagado di belasting, según e parlamentario di VVD. E ta di opinion cu e persona cu haci un prestacion a cambio di un uitkering, lo duna e persona en cuestion e sentido di ta haciendo algo util atrobe y cu asina nan lo por haya un trabao mas facil.

CAMBIO DI DIRECCION

E Parlamentario ta admiti cu no ta ta prome biaha cu e gemeentenan no ta ehecuta e maneho aki. Aunke awo si nan a haci un investigacion extenso ariba esaki. “Aña pasa ora cu esaki a bira conoci, mi a bisa cu tin hopi trabao pa haci. Pero awo ta resulta cu e trabao no a ni cuminsa”. P’esey Van Ark kier pa bin un cambio di direccion den e gemeentenan y si ta necesario, di manera obligatorio.

