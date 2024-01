E personanan cu ta critica e decision di bendiciona e parehanan di e mesun sexo a saca “mal conclusion” y no ta compronde, papa Francisco a afirma den un entrevista diadomingo cu e canal Italiano Nove.

Francisco a manifesta pa prome biaha den publico riba e polemica declaracion “Fiducia supplicans”, aproba na december pa Vaticano, cu ta duna autorisacion n’e sacerdotenan pa bendiciona e parehanan “den situacion irregular” of homosexual. “Den mayoria di e casonan, ora cu no ta acepta e decisionnan, ta pasobra nan no ta compronde,” papa a bisa.



Riba e opinion di sociedad encuanto e decision di Iglesia Catolico, a aclaria: “E peliger ta cu algo cu mi no gusta y ward’e den e curason; e ora mi ta resisti y saca mal conclusion.” “Esaki a sosode cu e ultimo decisionnan di bendicion pa tur,” el a splica.

Den e mesun contexto, e pontifice a detaya cu Dios ta bendiciona “tur” y despues nan “mester mira cua t’e caminda cu Señor ta propone na nan.” “Pero nos mester tuma nan di nan man y yuda nan cana e caminda ey, no condena nan for di principio. Y esaki t’e labor pastoral di Iglesia,” el a sostene agregando cu e sacerdotenan mester “pordona tur.”

E declaracion, aproba pa papa Francisco na december, a provoca den e ultimo simannan un ola di indignacion entre varios obispo catolico di e paisnan Africano y otro region di mundo.