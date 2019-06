Papa Fransisco ta pidi comunidad Gitano pordon

BUCAREST, Rumania – E pontifice, papa Francisco diadomingo a pidi e comunidad Gitano pordon, pa “discriminacion, segregacion y maltrato”cu nan a sufri a lo largo di historia, tambe na Cristianonan, durante un encuentro cu e comunidad etnico aki den e ciudad Rumano di Blaj (Centro).

“Mi tin un peso na mi curason. E ta e peso di discriminacionnan, di e segregacionnan y di e maltratoann cu boso comunidad a sufri”, e pontifice a bisa durante su bishita na e bario Barbu Lautaru di Blaj, cu mayoria di su poblacion ta di e minoria etnico aki.

El a confesa cu “Cristiannan tambe y catoliconan no ta exclui di tanto maldad”, na e discriminacion di Gitanonan: “mi kier pidi pordon pa esaki”, el a apunta.

“Mi ta pidi pordon, den nomber di Iglesia y na boso, pa tur e tempo cu nos a discrimina boso, maltra of mira boso di manera robes, cu e mirada di Cain y no cu esun di Abel, y nos no tabata capas di reconoce, balora y defendo boso den boso singularidad”, e pontifice a indica.

Comments

comments