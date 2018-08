Papa Fransisco ta nenga di bisa si e tabata sa di e abusonan di menor

CIUDAD DI VATICANO, Vaticano- Papa Fransisco a nenga di confirma of nenga declaracionnan di Carlo Maria Vigano, cu a traha como nuncio apostolico (embahador di Vaticano) na Merca.Vigano ta afirma di cu el a informa e pontifice na 2013 riba e acusacionann di abuso sexual di menor contra e arzobispo Theodore McCarrick.

Den un testimonio scirbi, di 11 pagina, Vigano a acusa varios patriarca, incluso e mesun papa Fransisco, di complicidad den tapa e acusasionnan contra di McCarrick, cu na juli ultimo a renuncia door di e escandalo. E clerigo ta sigura cu na final di decada di 2000, papa Benedicto, e sumo pontifice e tempo ey, a impone sancionnan riba e cardinal McCarrick. SegĂșn Vigano, papa Fransisco tabata sa di e castigonan impone riba e McCarrick, cu tabata cardinal e tempo ey, pero el a scoge pa elimina esakinan.

A puntra e sumo pontifice tocante e afirmacionnan di e ex embahador di Vaticano, si esakinan ta verdad. Tambe a puntra Fransisco riba e acusacionnan di Vigano di cu McCarrick ya cabata tabata castiga pero cu e (Fransisco) ta esun cu a rehabilit’e.

E pontifice a sigura cu el a lesa e documento di Vigano y e ta confia di cu e periodistanan lo husga pa nan mes. Fransisco a sigura cu e texto di arzobispo Vigano “ta papia pa su mes” y cu e lo no duna niun comentario tocante esaki.

“Mi no ta bay bisa nada tocante esaki”, e pontifice a termina bisando.

