Papa Francisco ta pidi pa hombernan resa rosario

Grupo “Homber den accion pa resa rosario”. Apostolado Mundial di Fatima ” ta invita tur hende homber di Aruba pa resa rosario pa trankilidad den nan hogar y na nan trabou. Papa Francisco ta hasi enfasisi pa hoben y hombernan resa e Santo Rosario fervientemente . Nos tin costumber di colga un rosario dilanti den nos auto, nos ta hacie cu fe, pa proteccion di nos famia. Esey no ta kita cu no tin desgracia, pero cu fe nan ta sali for di nos cas y pa regresa sin accidente.

. Diadomingo awor dia 16 di december 2018 pa 6 or di atardi. Den misa di Cristo Rey ta cuminsa cu resa Santo Rosario Misterio Glorioso y ta sigi cu oracion y canto na honor di Inmaculada Curason di Mama Maria. Aruba mester di oracion di hoben y hombernan.. Despues tin Santo Srificio di misa pa sera e dia di Señor. Hende muhernan den silencio ta compaña e hombernan den nan oracion

Cu Dios drama su bendiciona riba tur hoben y hombernan di Aruba y mundo henter.

