Panorama di estudio superior a cambia door di e EduCanada Fair 2017

Ministerio di Enseñansa hunto cu Embahada di Canada a organisa e EduCanada Fair 2017, unda cu a yama bonbini na 6 institucion na nivel di College y Universidad di Canada. Studiantenan a haya e oportunidad di ricibi diferente informacion pa por sigui cu nan estudio na Canada. Tur presente tabata entusiasma pa ricibi informacion di e scolnan di Canada pero tambe di esunnan local. E scolnan di Canada presente tabata Centennial College, Niagara College Canada, Carleton University, Bishop’s University, Seneca College y Humber College, banda di esaki tabata tin presencia di Universidad di Aruba, EPI, IPA, International School of Aruba cu su programa di GED y Rietveld Academy. Esaki tabata e prome EduCanada Fair organisa, unda cu studiantenan a ricibi informacionnan necesario riba tur opcion cu tin pa studiantenan.

Centennial College a splica cu nan tin e cantidad mas grandi di studiantenan internacional, asina Greg Long, Recruitment manager International Digital Engagement di Centennial College a duna di conoce. E scol aki a participa den e feria hunto cu ministernan di educacion di Aruba y Corsou, pero tambe cu e Embahada di Canada. Nan a bishita diferente scol di Aruba, unda cu a papia cu studiantenan riba nan metanan y con e sistema educativo di Canada por sostene nan. Tambe e oportunidadnan di studia y traha na Canada. Greg Long ta spera cu por yega na e oportunidad di sigui crea partnership cu Ministerio di Enseñansa y pa duna bon bini na studiantenan di Aruba pa studia y biba na Canada.

Gina Adonis ta un mayor cu a presenta na e EduCanada Fair 2017 y tabata contento di a ricibi diferente informacion di e scolnan na Canada, cual ta hopi bon. El a presenta eynan pa haya informacion di Embahada di Canada y e informacionnan duna ta hopi cla.

E studiante Jurgen Cardoze a termina Ibero school y tambe a busca informacionnan di e scolnan di Canada. Durante su bishita na e EduCanada Fair el a keda interesa den algun scol, specialmente cu su interes den programa di computer y analisacion.

Marisa Tromp di IPA a participa den e feria di EduCanada, unda cu hopi studiante tabata entusiasma pa tabata presente na e feria. IPA tabata hopi contento di e atencion cu nan a ricibi durante e feria pa cu e enseñansa di docente.

Docente y decano di Colegio EPI Unit Economia, Juliette Bomba-Hoftijzer, a haya cu e feria tabata uno hopi interesante. Esaki no tabata solamente pe studiantenan di EPI, pero tambe esunnan di MAVO, EPB. E motibo cu EPI tabata presente, tabata pasobra nan ta e prome paso prome cu por bay Canada. Studiantenan a pasa cerca nan pa asina haya informacion pa nan siguiente estudio.

Dan Seneker, Director, Enrolmente Management di Bishop’s Univerity, a splica cu e no a anticipa di mira asina hopi studiante na e feria. E interes pa Canada ta hopi y esey ta algo fantastico. Studiantenan tabata busca informacion di Bishop’s University, cual ta un di e scolnan mas chikito di Canada. Pe motibo aki nan ta enfoca riba famia y comunidad.

Departamento di Enseñansa tambe tabata presente na e feria, unda cu nan a brinda tur e studiantenan informacionnan primordialmente di Merca y Canada, pero tambe otro opcionnan financiero. Celina Oduber di Studiefaciliteiten di Departamento di Enseñansa, a indica cu a duna informacion riba e MoU firma pa Minister di Enseñansa, pero tambe a duna informacion riba e becanan.

Brian Franken a studia na Niagara College Canada hopi aña pasa y ta haya cu e organisacion di e feria aki tabata uno bon. Na e booth di Niagara College hopi studiante a busca informacion pa sa precies ki direccion nan ta bay sigui.

Anna Plugatyr ta di Carleton University y ta e International Admissions and Recruitment Officer. Prome cu e feria, el a haya chens di conoce algun studiante y duna informacion di e universidad. Na e feria el a sigui haci esaki, unda cu studiantenan tabatin interes den e universidad y tabata haci preguntanan bon. Na e universidad aki, nan ta ofrece mas di 20 programa cu studiantenan por scoge y gradua.

Reema Patel di Humer College tabata contento di por a participa den e prome EduCanada Fair 2017, cual e tabata entusiasma na esaki. “E interes cu mi ta mira di e studiantenan y e populacion riba e destinacion di Canada no solamente pa educacion, pero tambe pa trabou y asina bin cu e habilidadnan bek pa Aruba”, asina el a indica.