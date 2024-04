Durante un conferencia di prensa Panamerican Development Foundation a presenta nan proyecto di mas nobo, cu yama ‘My Story’. Amy Richards ta program manager di e fundacion, abrevia pa PADF. Panamerican Development Foundation ta un organisacion humanitario internacional, cu ta ricibi fondo di gobierno Mericano, p’asina brinda asistencia y ayudo pa esunnan mas vulnerabel den nos comunidad.

Pa mas di 60 aña PADF den e region di Caribe y den e region di Latino America a sa di brinda asistencia pa provee proteccion y desaroyo p’e personanan cu ta pasando den temporada dificil.

Na Aruba ta mesun cos y ta PADF ta traha hunto cu nan oficina di Corsou p’asina por provee otro organisacion cu ya caba a bin ta haci un tremendo trabao. E ayudo ta sigui duna nan servicio y yega mas cerca di nos comunidad.

Diaranson ultimo nan a presenta nan proyecto hunto cu un di nan socionan, nan partner di mas nobo, cual ta 131, caminda cu riba e accent di migracion, kier a presenta un proyecto p’e hobennan y tambe cu un toke artistico y creativo pa stimula entendimento, comprension y compasion entre e hobennan local y e hobennan cu a bin y haci Aruba nan hogar.

Panamerican Development Foundation ya caba ta for di 2021 na Aruba pa traha pa un comunidad amplio, diverso, pero si cu un bista special riba nos migrantenan, cu a bin y haci di Aruba nan hogar.

P’e proyecto mes ‘My Story’, tin hopi anticipacion.

Panamerican Development Foundation, pa mas di 60 aña caba, a bin ta traha den e region specificamente Caribe y tambe Latino America, manera menciona anteriormente. E meta principal ta pa crea oportunidad pa tur persona.

E enfoke ta e personanan cu kisas tin mas reto, persona vulnerabel manera esunnan cu ta migra pa situacion economico y politico, persona di edad avansa, mucha, persona cu ta pasando pa un motibo of otro den pobresa, den abuso, PADF a sa di bin cu proyecto extensivo pa brinda no solamente asistencia, pero tambe capacitacion den cualkier forma na gobierno, n’e organisacionnan y n’e beneficiarionan directo, p’asina por salvaguardia y avansa den bida.

Richards a indica cu PADF ta ricibi fondo di e Bureau of Population Refugee and Migrants. P’esaki cada dos aña nan ta presenta nan ‘call for funding’, cual PADF ta responde y splica kico t’e necesidadnan cu ta biba den e comunidad di Aruba, trahando hunto cu e oficinanan na Corsou. P’esaki a pasa den e proceso e ora pa busca organisacion cu tambe tin mester of por yuda mas cerca di comunidad. A traves di nan trabao cu a bin ta eherce PADF ta financia e proyectonan aki.

E proyecto su nomber yama ‘Integrando Horizontes”. Tin un enfoke riba migracion y hunto cu e gobierno Mericano, ta pone accent riba e migracion cu ta sosode for di Venezuela pa Aruba y Corsou. P’esaki ta enfoca e ora ey riba e comunidad migrante na Aruba.

Cada biaha cu e gobierno Mericano presenta nan ‘call for funding”, e ta un otro aspecto cu nan ta mira como prioridad y cu nan ta wak si na Aruba tambe tin e necesidad p’esaki. E aña aki ta enfocando riba e area di proteccion, enseñansa, training vocacional, colaboracion cu gobierno, colaboracion cu otro organisacion. A base di esey ta percura p’e programanan ta match cu nan ta mira cu ta importante.

PADF lo ta ricibiendo fondo p’e siguiente aña programa, cu ta cuminsando pa september awo te augustus di otro aña. E ora kisas lo tin otro punto di bista of otro grupo como target, caminda lo ta presentando nan programanan mas aleu den aña.

Si tin un persona of organisacion ta desea of cu ta bisa cu nan tambe ta eherce e trabaonan importante aki di comunidad door di brinda asistencia y sosten n’e comunidad vulnerabel, semper por tuma contacto cu Amy na [email protected] y mira si e programanan hunto por complementa otro.

Na aña 2023, 131 a wordo acerca pa Panamerican Development Foundation pa desaroya un proyecto cu ta stimula empatia bao di hoben local y tambe migrante pa otro. Discriminacion ta algo cu ultimo tempo mas y mas ta presenta na Aruba.

Discriminacion ta ora un persona of un grupo di persona ta wordo trata desigual door di nan rasa, colo di cuero, idioma, creencia politico, origen etnico of social, religion, sexo, edad, condicion fisico of mental, orientacion sexual of cualkier otro circunstancia.

Discriminacion hopi biaha ta presenta door di xenophobia. Xenophobia ta ora un persona tin miedo of odio pa algo cu ta wordo mira como di afo of straño.

Discriminacion ta haci daño na salud di un persona. Experiencia cu discriminacion ta doloroso y ta duna un sentimento di no ta parti di comunidad. Of tambe cu no mag di participa den e comunidad. Discriminacion ta percura pa persona perde e confiansa den e instancianan y ta sinti nan insigur.

Na 2023 131 a crea e proyecto My Story y ta implementando My Story actualmente na Aruba. My Story ta un proyecto cu ta stimula empatia entre e hobennan local y tambe migrante. Y asina aki reduci discriminacion y xenophobia. Danki n’e fondonan proporciona door di Bureau of Population Refugees and Migration, 131 hunto cu Panamerican development Foundation por a tuma e paso, cu implementacion di My Story den 2024.

Ocho hoben local y ocho hoben migrante ta participando na My Story. E grupo di hoben migrante ta consisti di hoben naci na Colombia, Haiti y Venezuela. My Story ta consisti di seis seccion. Durante e seccion 1, e hobennan a ricibi workshop tocante derecho di mucha y igualdad.

Despues durante e di dos seccion, e ocho hobennan local y e ocho hobennan migrante, a bishita hogar di otro y asina aki haya un bista mas profundo di con nan ta biba, cu ken nan ta biba y kico nan ta haci den nan tempo liber, cua scol nan ta bishita y con nan bida ta en general na Aruba.

Un workshop di actuacion y tambe uno di creacion di pintura a sigui den e di tres seccion. Durante e seccionnan cuater, e hoben a crea un pintura cu ta expresa nan experiencia cu nan a pasa door di dje na momento cu nan a bishita e otro hoben.

Nan sentimentonan tambe a bin dilanti den e creacion aki. Despues di e cuater seccionnan aki, e hobennan, hunto cu un coach, lo crea un script cu lo ilustra kico tabata e experiencia cu nan a pasa aden na momento di e bishita aki.

E script aki lo wordo crea na parti final, un short movie. E contenido di e script ta encera en realidad full nan experiencia, no solamente n’e parti di bishita, pero tambe con nan taq mira nos isla Aruba.

E parti di e short movie lo wordo estrena dia 28 di juni y durante di e estreno lo tin un exposicion di e creacion di arte cu e hobennan aki a haci.

Banda di esey, un otro proyecto cu 131 tambe ta haciendo actualmente, ta e parti di busca boluntario nobo pa bira un mentor na 131.

Kico e tarea di un mentor ta

E personanan aki ta esunnan cu ta contesta e e-mail, yamada y tambe chat cu tur mucha y hoben ta contact tur dia, for di 2’or pa 6’or di atardi.

Un persona cu ta interesa pa bira boluntario y despues bira mentor, nan por aplica uzando e email [email protected]. Djis menciona cu ta desea pa bira un boluntario. N’e momentonan aki ta invita e persona pa un entrevista y despues di e entrevista aki ta sigui e parti di un training basico.

E training basico aki ta tuma luga den luna di mei y ta consisti di 10 anochi, di cual e 10 anochinan aki ta ricibi un total di 26 module y despues di e parti aki ta sigui 6 ora total di stage.

Kico e stage ta encera

Den e oranan aki ta sinta hunto cu un persona cu tin varios aña di experiencia como mentor na 131, y asina haya un guia con pa contesta yamada, e-mail of tambe chat. Na final ta bira un mentor oficial na 131. Esaki en realidad ta tuma luga tur aña y no t’asina cu no falta di mentor. Pero semper ta bon pa tin un tiki mas di persona cu ta dispuesto pa yuda e comunidad.

Banda di esey ta importante pa menciona cu e ultimo tres aña no solamente ta brinda e asistencia na e mucha y hoben di Aruba pero tambe ta haciendo e servicio aki pa e muchanan di Saba, Statia y tambe Boneiro. Esey tambe ta importante p’e idioma di Ingles ta wordo domina p’e personanan cu kier bira un boluntario na 131.

Aunke ta importante toch pa menciona cu na momento cu ta haci e trabao boluntario na 131, nunca bo ta bo so. Semper tin un colega. Cualkier persona cu ta sinti cu ta wordo yama, ta desea di bira un boluntario na 131, ta mas cu bonbini pa tuma contacto na email, [email protected]