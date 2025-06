Diaranson mainta a tuma luga e “PAMAC Destination Summit” den Renaissance Convention Center, unda mas di 200 miembro di Florida Caribbean Cruise Association a atende. Henter e directiva y e ehecutivonan clave di e asociacion aki ta na Aruba pa hunto delibera riba futuro di e industria crucero den nos region Caribense. E evento ta patrocina pa Gobierno di Aruba, Aruba Ports Authority N.V. y Aruba Tourism Authority.

Minister di Turismo, Labor y Transporte, Wendrick Cicilia, a habri e conferencia gradiciendo e asociacion di crucero pa a permiti Aruba ta e isla afrition pa nan encuentro. E mandatario a bisa e presentenan cu e ta inspira pa mira e compromiso pa cu Aruba y con e asociacion a scoge pa topa henter e industria crucero na Aruba, siendo un partner strategico pa e industria. Minister Cicilia a referi na e industria turistico di Aruba como un famia. E ta balora e importancia di famia y ta sinti cu FCCA tambe ta considera nos isla como famia.

Hopi no ta corda, pero den añanan 50 nos isla a cera conoci cu e industria di crucero, ora cu e prome barco “Libertador” a yega nos isla. Asina a sigui ricibi mas barco, manera tabata Tradewinds, Santa Rosa y Santa Paula. Awendia Aruba ta forma parti di e iterinario di e liñanan crucero mas prestigioso di mundo. E industria aki a crece y desaroya hopi e ultimo decadanan, den cual e aporte economico ta notabel. Meta di gobierno ta pa sigui desaroya e industria aki, enfocando riba un crecemento balansa y responsabel pero tambe pa explora posibilidad pa barconan mas chikito pero cu pasaheronan elite cu un miho poder di compra.

“Pa Aruba, e industria di turismo a cuminsa for di 65 aña pasa caba”, asina Ronella Croes, CEO di Aruba Tourism Authority a bisa durante su discurso. Y aunke cu e ultimo decadanan aki, a bay cu hopi crecemento y desaroyonan positivo, tanto na nivel economico como bienestar general di e ciudadano, toch no por kita for cu crecemento ta trece su complicacionnan cu ne tambe! Consecuentemente, awendia palabranan manera sostenibilidad, turismo responsabel y sobre turismo ta zona duro den horea di e Rubiano. Cu e realidad aki riba mesa, e vision di nos pais awor ta pa enfoca riba inverti den nos destinacion pero miho balansa y protehando naturalesa y medio ambiente entre otro. Ta cu e pensamento ey mes den mente A.T.A. a lansa na april ultimo un campaña internacional cu ta bisa “When you love Aruba, it loves you back”, trahando asina riba e sentimiento di e turista pa nan cuida nos isla mescos nos ta / mester cuid’e.

Marc Figaroa, CEO di Aruba Ports Authority N.V., no a laga e oportunidad bay pa reconoce e participacion record na PAMAC 2025. El a sigura cu APA N.V. awo ta den un posicion pa sigui inverti pa mehora e experiencia di tur pasahero cu yega nos isla via waf. El a reconoce cu e industria crucero na Aruba ta creciendo y aña pasa a kibra tur record, mientras cu e aña aki no ta spera otro. Y esaki lo no tabata posibel sin e compromiso y sosten di tur e liñanan crucero cu ta responde na e demanda grandi di pasaheronan cu kier bishita Aruba durante nan biahe.

E reunionnan rond di PAMAC 2025 a cuminsa diamars y ta sigui te cu diahuebs awo. Riba diebierna y den fin di siman e participantenan lo regresa nan pais bek. Te cu awo, tur ta bisa di a keda encanta cu Aruba y ta considera cu e comision organisado, forma door di APA N.V. y A.T.A., a surpasa tur nan expectativanan.