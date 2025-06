“This was the best PAMAC ever”, asina e participantenan a expresa na momento di subi e catamaran na final di e ultimo evento organisa riba Renaissance Island. Ministerio di Turismo, Aruba Ports Authority N.V. (APA) y Aruba Tourism Authority (A.T.A.) ta orguyoso di tabata anfitrion oficial di e conferencia di crucero Platinum Associate Membership Advisory Council (PAMAC) 2025, un di e eventonan mas importante y reconoci pa e industria crucero na Norte America, Latino America y Caribe. E evento ta organisa door di Florida-Caribbean Cruise Association (FCCA).

Diahuebs anochi riba Renaissance Island a tuma luga e ultimo evento cu a hiba e nomber di “Let’s Flamingle”. Aki tur e invitadonan a presenta den nan miho vestuario color ros pa un dinner y recepcion di clausura. Marc Figaroa, director di APA, a expresa cu ATA y APA ta hopi orguyoso cu a logra surpasa tur expectiva tanto di e ehecutivonan di crucero como di e demas participantenan. Cada reunion y evento, e ekipo organisado a ricibi palabra di elogio for di e invitadonan.

Un di e mihonan

E reunionnan ta masha importante pa Aruba Ports Authority N.V. (APA) y pa Aruba Tourism Authority (A.T.A.), pa motibo cu kier tende tur e logronan pero tambe unda mester mehora. Aruba tin cierto puntonan pa refleha riba dje. Durante a reunionnan e ehecutivonan a indica cu nan ta compronde dicon Aruba ta keda un di e mihonan den Caribe. Ora cu nan haci nan sondeo di mercadeo, Aruba ta sali number 1 of number 2, esey ta indica dicon Aruba mester ta riba nan itinerario.

Interes den Aruba

Aruba tin hopi perspectiva. Di parti di APA y A.T.A. a papia cu tur linea crucero y a base di e reunionnan y pues resultadonan di PAMAC, entre otro, desaroyo futuro ta mustra di ta positivo. A enfoca riba e metanan principal cu ta alarga estadia den puerto, agrega bishitanan durante temporada abou, atrae mas lineanan chikito/luhoso y a papia tocante diferente aspecto enfocando riba e topico di ‘sostenibilidad’. Pa loke ta temporada abou; ta trahando riba un balans pa e fluho di pasahero cu ta biniendo pa Aruba. E high season ta entre e lunanan di december, januari, februari y maart. Ta trahando pa balansa un poco mas pa e cruceronan por bin Aruba entre e lunanan di juli, augustus y september cu ta e low season di crucero.

Desaroyo positivo

Den luna di november APA lo tin un first call di un barco nobo di Virgin Voyages. Virgin ta keda un linea popular, anochi nan ta cende e “I love Aruba” riba e barco ora nan ta na nos waf. Ademas tin mas liña crucero den desaroyo pa aña 2027 – 2028. Otro aña Aruba lo yama bonbini na e Icon Class cu ta e “Legend of the Seas” di Royal Caribbean. E desaroyonan aki ta hopi positivo pa APA. Ta monitorea e tensionnan globalmente pa asina por prepara di un manera cauteloso.

Mas sostenibilidad

Patrick Melchiors, kende ta e “Destination Services Manager” na Aruba Tourism Authority, ta mira atras riba un siman yena di reunionnan, hopi encuentro, hopi networking y mas cu tur cos, cu Aruba a haña un tremendo oportunidad pa por mustra nos miho cara. “Nos a demostra na henter e industria kico nos tin aden como destinacion. Y esey a cay den masha bon tera mes”, asina e ehecutivo di A.T.A. a duna di conoce. Durante e reunionnan a enfoca hopi riba sostenibilidad y mira con e mundo crucero por co-existi cu e mundo di huespednan stayover y con conhuntamente por enfoca mas riba un desaroyo sostenibel.

Bista riba luho

Crucero mas chikito pero luhoso ta den e plannan di Aruba Toursim Authority. Ta trahando riba e publico cu tin mas poder di compra. E barconan mas chikito y mas luhoso ta esunnan cu A.T.A. ta bayendo tras di dje, danki na e poder di compra cu e pasaheronan ta conta cu ne. A.T.A. por mira cu esaki a duna resultado den e temporadanan anterior.

Experiencia unico

Patrick Melchiors a expresa cu durante PAMAC 2025 tabatin algun ehecutivo cu a bin Aruba pa prome biaha of te hasta tin algun cu a bin Aruba despues di hopi aña y nan a mira un cambio hopi grandi. E experiencia cu APA y A.T.A. a ofrece nan, tabata unico. E organisadonan a ricibi hopi elogio for di e ehecutivonan.

Aruba su proyeccion pa 2025

Pa e aña aki, ta pronostica cu Aruba lo yama bonbini na 358 barco crucero y rond di 920.000 pasahero. Di e cantidad di pasahero cu lo yega, e mayoria (25%) ta cu Carnival Cruise Line, sigui pa Royal Caribbean (21.4%), Princess Cruises (10.9%), Norwegian Cruise Line (9.8%), Celebrity Cruises (8.7%), etc. Pa loke ta e cantidad di pasaheronan, na aña 2019 prome cu pandemia, tabatin 831.399 pasahero y e aña aki ta yega rond di 920.000, cu ta un crecemento impresionante. Aña pasa e industria di crucero a aporta na 133 miyon dollar den nos economia, di cual 93.70 miyon dollar tabata e parti di e pasahero mes y 8.50 miyon dollar ta bin di parti di e crew abordo. Den comparacion, Aruba ($131.05) ta na di cinco luga den Caribe pa loke e turista ta gasta na nos isla, despues di Panama ($190.61), US Virgin Island ($166.22), St. Maarten ($163.45) y St. Kitts ($145.08). Pa loke ta e loke e tripulacion ta gasta riba nos isla ($86.43), nos ta score na di dos luga, despues di St. Maarten ($117.97). Di tur e pasaheronan cu a yega Aruba aña pasa, un promedio di 83% a baha na waf y a subi nos isla.

Otro aña

E siguiente PAMAC lo ta otro aña pero e destinacion no ta conoci ainda, pero tur cos ta indica si cu Aruba a ‘set the bar high’ pa e siguiente organisacion. E reunion di FCCA Cruise Conference mes lo tuma luga na Puerto Rico den luna di october y APA conhuntamente cu A.T.A. lo forma parti tambe pa sigui cu e desaroyonan.