Palo di luz a cay riba auto riba caminda na Gasparito

Diadomingo mainta chauffeur den su suzuki van blanco bayendo zuid riba e caminda di Gasparito pa Koyari a haye cu sorpresa di su bida ora cu palo di luz banda di caminda a yega cay riba su auto.

22 October 2017 Palo di luz a cay riba auto

Wayanan di coriente voltahe halto a cay riba su auto a pone cu e no por a haya for di su auto. Polis a cera full e caminda pa ningun hende yega cerca. Brandweer, tabata riba un standby pa si algo bay robes, y asta personal di ambulance pa si mester a brinda asistencia. Elmar su personal a yega pa asina corta coriente y asina e chauffeur spanta por a sali for di su auto.