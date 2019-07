Pal’i Sia Cora kita di tereno destina pa moske na Sabana Basora tawata protegi pa ley

Algun siman atras a drenta un yamada, di un miembro activo di un organisacion ambiental, pa entrega un keho oficial relaciona cu rosamento di un tereno na Sabana Basora. Riba e tereno en cuestion, cu ta bisiña di e Santana na Sabana Basora, ta bay construi un moskee.

Mientras cu e caso mes tin cu cana su proceso di investgacion prome cu Directie Natuur en Milieu (DNM) por elabora extensivamente ariba dje, nos kier a trece dilanti si cu e mata aki, e Pal’I Sia Cora (Bursera simaruba), ta flora protegi pa ley según e Decreto Nacional Proteccion di Flora y Fauna local (Landsbesluit bescherming inheemse flora en fauna).

Director di DNM a menciona den transcurso di siman pasa durante un entrevista cu DNM tawata conoce solamente 2 di e matanan aki. Cu otro palabra, ta 2 localidad so tin unda e Pal’i Sia ta ubica. Awor cu a kita uno, kibrando ley, lo mester warda pa wak kico por ta e solucion pa esaki of kico lo por ta e consecuencia di e acto castigabel aki.

DNM no solamente kier trece dilanti cu e flora ta protehi, pero tambe cu pa otorgamento di terenodi mas cu 750m2 tin un proceso legal y cu DNM tin un rol na inicio cu ta di inventarisa y duna conseho ariba e proceso di otorgamento di tereno y condicionnan.

E Pal’i Sia Cora ta un mata masha schaars na Aruba y DNM kier a haci un yamada na comunidad pa yuda nos aloca na unda por tin mas di e Pal’i Sia Cora, den cura na cas of den mondi. DNM tin un website www.midinosmatanan.com cu ta e plataforma pa comunidad yuda pa informa unda e matanan ta ubica. Na inicio di e proyecto di midi nos matanan, DNM a haci e yamada pa matanan cu troncon grandi, pa midi esakinan pa nan tambe por bin na remarke pa proteccion den futuro. Nos ta haci yamada na pueblo pa haci uzo di e plataforma aki pa yuda cu localisa tambe e matanan Pal’i Sia Cora. Si bo persona ta reconoce e mata aki, manera den e potret, sea bo tin e den cura of sa di un cunucu unda tin un, por saca su potret y pon’e riba e plataforma. Nos ta pidi solamente pa su ubicacion, kiermen si bo no ta dispone di un meetlat of meetlint, toch nos ta pidi un potret di e mata y su localidad y tur informacion ta keda confidencial. DNM ta gradici comunidad pa e esfuerso pa nos por localisa tur e matanan di Pal’i Sia Cora y e matanan cu troncon grandi rond Aruba, asina por proteha nan mas efectivamente.

