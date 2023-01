Anteriormente a enfoca ariba Green Waste, cual ta blachi, taki, troncon di mata. Pero bo tabata sa cu palo en general – si e ta limpi di pesticida – por wordo uza pa agricultura?

Con ta distingui e diferente desperdicio di palo y palet blanco?

Tin diferente tipo di palet, primordialmente esnan cu ta “treated” (cu pesticida), y esnan cu ta “non-treated” (sin pesticida).

Como resultado, paletnan blauw (treated) por wordo uza di nobo den fleta, pero paletnan blanco si NO mag wordo exporta di nobo – sin ricibi ningun tratamento. E diferencia ta cu paletnan trata cu pesticida, of palet blauw, ta preveni contra exportacion di pester indesea, por ehempel comehein.

Ta importante pa e palo ta “non-treated”, sin pesticida of ningun tipo di vernis, si ta desea pa uza esaki den agricultura. Motibo pa esaki ta cu e palo lo wordo kibra na pidanan chikito, y asina uza como “mulch” pa agricultura, of tambe por wordo inclui como un elemento den compost pa mata – y lo ser duna na sector agricultural gratuitamente. No ta faborabel pa insecticida, pesticida of otro kimiconan penetra nos tera pa via di un maneho irresponsabel.

Unda pa entrega palet?

Companianan cu ta scoge pa spaar placa y separa e diferente tipo di palet (of palo) por haci esaki na e siguiente forma:

Desperdicio organico di mata, palo of palet blanco por entrega na Johnsons of Ecotech Freezone.

Pa uzo residencial, entrega di Green Waste ta gratis na Ecotech Freezone condicional cu ta ricibi esaki sortia y limpi di tur otro tipo di desperdicio.

Pa uzo comercial, tin un prijs preferencial pa green waste sortia y limpi.

Pa tur desperdicio cu ricibi sin sortia, of si acaso e palo no ta limpi, lo ser cobra na e prijs regular.

E benificio di separa e tipo di desperdicio aki ta cu como compania cu ta entrega esaki por spaar placa ora di hiba paso e desperdicio ta wordo considera “limpi”. Unabes cu e desperdicio ta combina y no separa e labor pa por procesa esaki debidamente ta bira mas intensivo y esaki ta resulta den un prijs mas halto.

Pa mas informacion tocante desperdicio di palo por bishita website www.trashtocasharuba.org pa asina haya un bista di e Blue Print pa maneho di desperdicio.