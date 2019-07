Palabra di agradecimento di Sr. Vivienno Frank pa recepcion di su buki

Siman pasa mi tabata tin mi presentacion di mi buki “ARUBA EN EEN KEUZE UIT HAAR TOPONIEMEN” na Biblioteca Nacional Aruba, y mi a wordo super sorprendi pa e acogida enorme cu tabata tin. Sala di Biblioteca a yena completamente y di tur banda felicitacionnan a cay. Humildemente mi kier a duna danki na un y tur cu a bin presencia e anochi aki, caminda trabou di dies aña largo por fin a mira luz di dia. Mi no tin palabra pa expresa con mi a sinti despues di tanto apoyo. Danki.

Tambe mi kier a duna danki na sra. Astrid Britten y Des Croes di Biblioteca Nacional pa a duna mi e oportunidad pa presenta mi buki eynan. Tambe mi kier a duna sr. Alexis Tromp y su team di expertonan den media audiovisual di Biblioteca pa nan bunita trabou e anochi ey. Un palabra tambe di danki na e team di Archivo Nacional Aruba y tambe Kadasterkantoor cu a facilita pa haya documentonan bieuw y hopi importante den ambos nan archivo nan.

Mi kier a prensa en general danki pa nan bunita cobertura, y tambe duna danki na juffrouw Tromp di 24-ora pa su entrevista, aunke alavez mi kier a hasi un coreccion chikito aki: Mi a bisa cu den mi profecion di Landmeter, un cos ta of bon of fout, y mester traha mas perfecto posibel y ora mi traha e mester ta perfecto (den Kadaster). Den e intrevista ta parse manera cu mi ta gaba e buki como perfecto, pero manera nos tur sa niun hende ta perfecto y semper lo tin fout.

Por ultimo mi kier a gradesi sr. Addoncito Croes pa su relato chikito den corant, pero alavez mi kier a haci un coreccion chikito ariba locual el a skirbi di Juwana Morto. Den e buki ta para letterlijk cu un di e posibel splikacionnan di e origen di e nomber ta “Juana Morto”, na nomber di e curandera Juana cu tabata biba den antaño eynan y cu nan a haya morto. Por ta sr. Croes no a lesa e parti ey cu suficiente etencion, pero danki toch p’e articulo den corant.

Mi kier a anuncia tambe cu desde comienso di Augustus e buki lo ta na benta na mayoria boekhandel y por yama desde awe libremente na nan pa haci reservacion.

Hopi danki pa tur bunita gesto y comentario. Humildemente, Vivienno “Vi” Frank.

