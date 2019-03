Pakistan lo libera piloto Indio como “gesto di paz”

ISLAMABAD, Pakistan- Como “gesto di paz” diabierna Pakistan lo laga e piloto di e Forsa Aereo Indio den libertad, despues di cu esaki a wordo captura diaranson. Asina e Prome Minister Pakistani, Imran Khan despues di tres dia di crisis severo entre e dos potencianan nuclear.

“Como gesto di paz, nos lo laga e piloto Indio den libertad (diabierna)”, Prome Minsiter Pakistani, Imran Khan a declara den Parlamento, pa cual el a ricibi un contudente aplauso.

Militarnan Pakistanti a afirma diabierna cu nan a captura e piloto despues di cu nan a tumba dos avion Indio cu tabata bulando den nan espacio aereo, di cual un di nan a cay den e banda Pakistani na e frontera cu Kashimir.

Pakistan a publica imagennan di e piloto, e teniente coronel Abhinandan Varthaman, y a sigura cu el a wordo bon trata.

Di otro banda, New Delhi a reconoce di a perde un Mig-21 den enfrentamentonan y a exigi ” e regreso inmediato y den siguridad” di su piloto, cu den su pais a comberti su mes den un heroe.

‘Enemigo’ di India

E Prome Minister Indio, Narendra Modi, diahuebs a uza tononan menos conciliador den direccion di Pakistan, denunciando e sin uza su nomber di ta “un enemigo cu ta purba destabilisa India”.

Modi ta aspira na un di dos mandato den e eleccionnan di april y mei, y ta bou di presion di e opinion publico Indio pa e mustra inflexibel pa cu Pakistan.

E yamada pa vengansa y represalia a multiplica na India desde e atentado suicida den cual 40 paramilitarnan a muri den e Kashimir Indio dia 14 di februari. E atentado a wordo reindivica pa e grupo Islamista cu sede na, Jaish e Mohammed (JeM).

E crisis a cuminsa diabierna ora cu avionnan di e Forsa Aereo Indio a drenta den espacio aereo Pakistani pa un “atake preventivo” contra di loke New Delhi a presenta como un gran campamento di entrenamento di JeM.

Esaki a sigui diaranson cu incursion di avionnan di ambos pais y e anuncio di e perdida di avionnan y e captura di e piloto.

Pa cu esaki, Richard Gowan, di e universidad di ONU na New York a bisa cu “e verdadero peliger ta si e crisis sali for di control di ambos gobierno”.

E ta considera cu “ta existi e risico di otro atake terorista of cu’n explosion di un violencia comunitario haci un solucion diplomatico mas dificil”.

India y Pakistan a enfrenta otro den tres guera, dos di nan pa Kachimir, region di e ceronan di Himalaya di mayoria Musulman dividi entre e dos paisnan cu a reindivica su soberania desde e independencia di 1947.

