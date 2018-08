Pakiko inverti den ISO 9001, ISO 14001 y ISO 45001?

Un tayer organisa pa QESH-Services Aruba y SIA dia 29 di augustus 2018 di 6:30 – 9 p.m. na edificio di Sonrisa na Pavia

E Sociedad di Ingeniero di Aruba (SIA) ta organisa un tayer tocante e topico aki ariba menciona. E tayer aki ta bao di guia di Sr. Bernd Zalewski di QESH-Services Aruba (por fabor bishita: http://qesh-aruba.com/ ).

Sr. Zalewski a conseha, audita y dirigi entrenamento di liderazgo y maneho durante tayernan cerca mas cu 350 organizacion mundialmente. E tin 20 aña di experiencia ariba e tereno di salubridad y seguridad den labor (ISO 45001:2018), calidad di producto y servicio (ISO 9001:2015) y maneho di proteccion ambiental (ISO 14001:2015). E la duna entrenamento, conseho y certifica organizacionnan ariba e tereno aki.

SIA su opinion professional ta cu si tur lider di companianan of organizacionnan na Aruba aplica e typo di normanan di maneho aki, anto e ora ey Gobierno di Aruba no tin nodi di traha ley specifico per mas general y a base di objectivonan cu mester wordo realisa. Manera e exigencianan di e kalidad di producto of servicio, e nivel di proteccion di labor pa cu salubridad y seguridad y e proteccion ambiental.

Reglanan y medidanan specifico mester ta a base di e normanan di ISO cu ta mas specifico pa e necesidad di e enpresanan of organizacionnan y cu mester ta fit nan. Pero e cos mas importante ta cu e maneho di e aspectonan aki ariba menciona mester ta a base di un evaluacion di e riesgonan envolvi, por ehempel uzando e ISO 31000: 2018. Kier meen un identificacion di e riesgonan, un analysis di esakinan cu conhunto ta forma e evaluacion aki. E resultado di e evaluacion aki mester wordo uza pa maneha e riesgonan y reduci nan na un nivel acceptabel.

Algun pregunta cu ta wordo trata durante e tayer aki ta:

Kiko ta e valor pa bo y bo enpresa of organizacion or cu bo inverti den e implementacion di normanan di ISO 9001, ISO 14001 y ISO 45001?

E recien cambio den e normanan aki?

E importancia di e evaluacion di riesgonan

Liderazgo

Un maneho pa rendi?

Certificacion si of no?

Pakiko inverti den un bon maneho y ke ubo di “Return on Investment”?

Ki benificio bo tin cu e tayer aki?

QESH Services lo duna un presentacion tocante e elementonan mas importante di e normannan di ISO manera menciona aki ariba.

Durante e tayer lo bo mester tuma e liderazgo y e oportunidad pa cu practica y discuti casonan y ehemplonan a base di bo experiencia conhunto cu e instructor di QESH.

E tayer ta pa personan cu un grado den ingenieria cu minimo nivel di HBO of personan cu minimo grado di HBO cu afinidad pa cu e normanan aki. Miembronan di SIA por atende e tayer aki por nada. Di e otronan SIA ta pidi un entrada di 75 florin pa atende.

E lugar di e tayer ta na e edificio di SONRISA na Pavia. E direccion pa e lugar aki por wordo haya ariba Google Maps door di pusha e siguiente buton:

https://www.google.com/maps/place/stichting+sonrisa/@12.5212385,-70.0043387,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x8e85391d8c49a8fd:0x782f3e71d1eb18ea!2sstichting+sonrisa!8m2!3d12.5212333!4d-70.00215!3m4!1s0x8e85391d8c49a8fd:0x782f3e71d1eb18ea!8m2!3d12.5212333!4d-70.00215?hl=nl&authuser=1

E dia ta 29 di augustus 2018 di 6:30 pa cu 9 or p.m. Despues di e tayer tin oportunidad pa conoce otro y goza di snacks y un bebida.

Mester registra di antemano door di manda un email pa Secretario di SIA pa e adres [email protected] . Esaki no mas tarda cu 12’or di merdia dia 28 di augustus 2018.

E entrada por wordo paga via e numero di banco di SIA cu ta 1922509 na Aruba Bank of na entrada.

