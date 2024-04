E cadena Mericano di fastfood Chick-fil-A, a anuncia recientemente cu nan lo bolbe uza galiña cu antibiotico, pero no tabata e unico pa tuma tal decision, Fox Business a informa.



Chick-fil-A a comunica cu “pa mantene e suministro di galiña di calidad halto” nan lo cambia nan regimen di galiña di Semper sin Antibiotico (NAE) pa Sin Antibiotico importante pa Medicina Humano (NAIHM) entrante primavera 2024. Esey ta nifica cu e proveedornan di e cadena di fastfood por uza antibiotico animal si e parha y esunnan cu ta rond di dje bira malo. Cu e decision aki, e cadena a dal un paso atras den nan maneho di prohibicion di galiña cu antibiotico, introduci 10 aña pasa.Hopi otro restaurant di fastfood di Merca tambe ta uza antibiotico den nan alimento. Manera e cadenanan di restaurant popular manera Burger King, Starbucks, Olive Garden, Panda Express, Little Caesars, Domino’s, Sonic, Arby’s, Jack in the Box, Dairy Queen, Buffalo Wild Wings y Pizza Hut, a ricibi e pio cualificacion, ‘F’ p’e uzo di antibiotico den nan carni, segun un informe di e organisacion sin fin di lucro US Public Interest Research Group. Mientrastanto, otro cadena manera McDonald’s, Wendy’s y Subway a wordo cualifica cu un ‘C’, loke ta nifica cu nan ta haci esfuerso pa uza producto sin antibiotico.

Na maart, e cadena Mericano di panaderia y fastfood, Panera Bread tambe a cambia su maneho, permitiendo e uzo di antibiotico den producto di porco y calacuna. Zomer ultimo, Tyson Foods, un di e principal proveedornan di carni di galiña, a tuma un decision similar. Ambos empresa a mantene un maneho di prohibicion di antibiotico durante hopi aña.

Cualnan t’e peliger di antibiotico den carni?

E uzo di antibiotico den carni cu e sernan humano ta consumi, ta peligroso pasobra bacteria manera salmonella y campylobacter, ta desaroya resistencia cu tempo di e antibioticonan uza pa combati nan, loke por haci nan invulnerabel.

E Centronan pa Control y Prevencion di Malesa (CDC) a cualifica e resistencia n’e antibioticonan como un “menasa urgente pa salud publico mundial.” Segun e organismo, mas di 3 miyon di persona ta bira malo tur aña di infeccion resistente na antibiotico, di cual por lo menos 48 mil ta fayece.