Paki cu ta wordo manda pa exterior mester yega Post Aruba habri

Den cuadro di exigencia y desaroyonan internacional den servicionan postal, Post Aruba N.V. kier informa tur cliente cu ta haci uzo di nan servicio di “Post/Petit Pakket”, lo siguiente.

Entrante 19 di juli 2021 tur paki pa exterior, y cu ta contene mercancia, mester ta habri ora di trece esakinan na nos postkantoornan. E exigencia aki ta valido pa tur compania cu ta brinda servicio di envio pa exterior.

Un di e exigencianan internacional ta cu clientenan mester duna informacion completo y corecto adelanta di kico nan lo ta mandando pa otro pais. Esaki ta pa motibo di seguridad di e pais destinatario, e aerolinea cu ta transporta e pakinan y pa aduana.

Pa Post Aruba por cumpli cu e exigencia menciona, e empleado di Post Aruba mester por verifica si e contenido di e paki ta cuadra cu loke a wordo yena riba e formulario. Alabes pa evita cu articulo peligroso of prohibi por wordo manda.

Si acaso e cliente no a yena un informacion corecto of completo riba e formulario, e empleado lo guia e cliente pa completa of coregi esaki. Consecuentemente e cliente no mester wordo yama pa bin bek nos oficina pa coregi e informacion of pa saca mercancia di e paki, acaso resulta cu esaki ta un articulo peligroso of prohibi.

Tur informacion provee lo wordo procesa den un programa computarisa di e sistema postal internacional (di Union Postal Universal) y ta wordo manda pa e pais destinatario. Si no cumpli cu e rekisitonan menciona, e pais destinatario lo tarda pa procesa e paki y/of lo debolbe e paki na Aruba/cliente.

E cambio den e proceso menciona ta necesario pa por garantisa cu pakinan di nos clientenan ta yega nan destinacion y ta wordo procesa sin tardansa.

Post Aruba lo asisti su clientenan pa e proceso di manda paki bai mas liher. Adicionalmente Post Aruba lo lansa un link di website caminda clientenan lo por yena tur datonan desde nan computer na cas, nan celular of cualkier otro aparato prome cu yega na un balie di Post Aruba.

Keda pendiente pa e anuncio di e link menciona.

Comments

comments