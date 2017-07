Paisnan Hulandes bisiña di Venezuela mester cuminsa yuda

CARACAS, Venezuela- Diadomingo e pueblo Venezolano un biaha mas ta bay urnanan electoral. E eleccion aki, boycotea door di oposicion, Venezolanonan mag di vota pa un cambio di Constitucion cual lo amplia poder di e presidente. Segun hopi Venezolano, esaki ta pone cu e pais ta ariba un caminda linea recta pa un dictadura.

Hendenan ta wordo deteni ariba caya y hiba un warda di polis. Den e disturbionan rond di e protestanan contra di Presidente Nicolas Maduro, ya mas di 100 persona a perde nan bida.

Inflacion ta extremadamente halto y e situacion humanitario ta sumamente malo.

De inflatie is enorm hoog in Venezuela en de humanitaire situatie erbarmelijk. Ta reina hamber extremo y tin un escasez di remedi. Entre cuater cu seis mucha ta muri diariamente door di malnutricion.

Venezolanonan desespera ta huy di e situacion caotico den nan pais hopi biaha ta busca manera pa yega Aruba, Corsou y Bonaire, cu ta islanan cu ta situa dilanti costanan di Venezuela y cu ta forma parti di e Reino Hulandes. Esaki ta haci cu gobierno Hulandes tambe ta envolvi den e situacion aki. Mester cuminsa pensa ariba lo siguiente:

Na prome luga mester cuminsa duna ayudo humanitario na e poblacion Venezolano. Durante un bishita na e vice minister Venezolano di Relacionnan Exterior, Gil na Bruselas dia 29 di Mei, Venezuela a gradici e yudansa di e miembronan di Union Europa, cual a bin den forma di medicina. Door di esaki e comision Europeo di Proteccion Civil y Ayudo Humanitario (ECHO na Hulandes) lo mester haci un assesment pa cual ainda Venezuela no a duna su aprobacion. Na nan parecer e suministro di medicina na e poblacion Venezolano ta no mas un comienso chikito y e partidonan envolvi lo mester cuminsa actua mas pronto posibel.

Na di dos luga e ayudo humanitario na Venezuela aworaki ta limita via organisacionnan chikito. Hulanda of NGO nan Hulandes lo mester pone fondonan disponibel pa asina conhuntamente cu organisacionnan local Hulandes lo por contribui cu e yudansa humanitario.

Na di tres luga, gobierno Hulandes, despues di a consulta cu e region, Union Europe y siguramente den un consulta estrecho cu e Organisacion di Estadonan Americano (OAS), enfatiza ariba e importancia pa reanuda e negocacionann di pas. Na comienso di e aña aki, e negociacionnan di pas, bou guia di e ex- premier di Spaña Jose Luis Zapatera, a stanca. Ta mas cu claro cu e Nacionann Uni y OEA lo mester hunga un rol tambe den e crisis aki, como mediador. Mantene pas ta e meta primordial di tur esaki. Pero mester haci algo pa cambia e realidad amargo cu Venezuela ta pasando aden.

Bisiña Hulanda mester drenta den accion.

