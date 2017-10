Pais Aruba cu reto grandi pa logra baha su deficit presupuestario

CAFT no tin e impresion cu nan no tin tur informacion na nan disposicion, cu nan lo mester tin. Durante e siman tras di lomba, a yega na algun afspraak pa haya informacionnan cu ainda falta. Pero den nan experiencia, esaki lo sosode si. Pa loke ta trata e cuenta anual 2016, e estado di cuenta, esey ainda no ta determina. Actualmente esaki ta na Controlaria General (Algemene Rekenkamer). Despues CAFT lo duna su conseho ariba esaki, segun Sr. Gradus.

E hecho cu ainda no a entrega e presupuesto pa aña 2018, presidente di CAFT, Sr. Raymond Gradus a mustra cu segun su combersacion cu minister di finansa Angel Bermudez, nan a priminti cu nan lo entrega ‘pronto’, un concepto di e presupuesto. En berdad tin un LAft cu ta mara Aruba na entrega mas tarda di e presupuesto pa 15 di December 2017, segun Sr. Gradus. E hecho cu no a entrega un presupuesto ta un punto, cu na Aruba ta regla pa ley tambe. Algo cu Aruba no a cumpli cu ne. CAFT ta spera cu gobierno cumpli cu e fecha di 15 di december proximo awor. Riba e asunto di discusion di un supuesto buraco financiero, Gradus a bisa cu e no a trata e detayes di e diferente postnan cu tin riba e presupuesto.

Tambe CAFT a trata e asunto di e benta di FMSA, unda cu no tin mucho informacion ariba esaki. Tin un acuerdo entre RDA cu pais Aruba, unda cu un suma di placa, 67 miyon, unda cu e minister a duna di conoce, cu e aña aki ainda lo wordo transferi pa e cuenta di pais Aruba. Pero loke ta e estado di cuenta di asunto aki, nan no tin mucho informacion ariba esaki, segun presidente di CAFT, Sr. Raymond Gradus.

Den e prome semester di 2017, pais Aruba a realisa un deficit di 1,6% di e PIB. E surplus di e sector colectivo, excluyendo Pais, segun e pronostico di Aruba lo alcansa 0,1% di e PIB pa henter 2017. Asina presidente nobo di Colegio di supervision financiero CAFT, Raymond Gradus a bisa durante un conferencia di prensa. “Esaki kiermen cu e deficit di Pais Aruba mester baha di 1,6% di e PIB pa 0,6% di e PIB den e di dos semester di 2017. Kiermen cu Pais Aruba ta enfrenta e reto pa realisa un surplus di 1,0% di e PIB (alrededor di AWG 50 miyon)”.

Lo mester bin un reformacion fiscal na Aruba. Aunke realisacion di impuesto riba salario y di impuesto riba volumen di benta (BBO) na mita di aña ta mas halto cu e ingresonan den e prome semester di 2016, toch nan ta atrasa den termino di e presupuesto. Pa algun partida di gasto tambe por constata un patronchi di gasto mas rapido cu den e ultimo añanan. E ingresonan fiscal atrasa ta debi, en parte, na e retraso den e trabou nan rond di reapertura di e refineria.

E ingresonan fiscal atrasa di e aña aki ta ocasiona ademas un riesgo pa e presupuesto di 2018, ya cu Aruba, conforme LAft, mester alcansa un surplus di financiamento di 0,5% di e PIB na 2018. Sin ingreso fiscal cu ta atrae capital fuertemente lo bira precario. Esaki ta particularmente pa 2018 y no solamente na 2017, pa cumpli cu e norma. CAFT ainda no a ricibi un proyecto di presupuesto di 2018 di Gobierno. Durante su bishita CAFT a insisti pa entrega e presupuesto di 2018 mas pronto posibel na Parlamento, pa por aproba e presupuesto na tempo. Esaki ta di importancia relaciona cu e programa di prestamo.