PAHO ta recomenda e clausura di Parkietenbos

Organizacion Panamericana di Salud tin di haber cu un proceso di Consultoria na Aruba y den su representacion, Sr. Leandro Alvarado ta splica den detaye e motibonan pakico Aruba lo bay participa.

Un di e problematica actual pa bay den e consultoria aki ta e situacion di e Parkietenbos na Aruba y e di dos ta pa manifesta e intencion pa busca un espacio nobo pa crea un infrastructura nobo pa reyeno sanitario. Y di tres ta pa haci un evaluacion di alternativa di tratamento pa e maneho di sushi na Aruba.

Un di e resultadonan principal den e proceso di evaluacion aki tabata e clausura inmediato di e dump di Parkietenbos. Den e proceso aki lo sigui busca un espacio nobo pa pone residuonan tanten cu ta haya un solucion .

Na Aruba e tema fundamental ta e forma di recoge e residuonan unda cu a cuminsa causa un impacto den ambiente cu un clima di contaminacion pa loke ta trata awa, aire y suelo unda cu tur sorto di residuo la tabata yega na Parkietenbos. Parkietenbos no ta e luga adecuado pa cu tratamento di sushi, ya cu esaki no tin e tratamento corecto pa sushi y no ta pasa den un proceso corecto prome cu a wordo kima tampoco.

Residuonan di hidrocarburo, remedinan, residuonan comerciales plus e residuonan di e area residencial, dus e parti di sushi di cas. Esaki ta wordo bruha cu otro na Parkitenbos aki den su ultimo evaluacion unda cu no tin un procedura adecua pa por trata tur e sushedad den manera corecto, asina sr Leandro Alvarado a sigui bisa.

Debi na e impacto cu lo tabata generando Parkietenbos lo a wordo cera anto awor aki e recomendacion pa parti di Organizacion Panamericana di Salud na gobierno di Aruba lo ta pa tene na cuenta e clausura definitivo di Parkietenbos , unda e residuonan di e sushi pa niun motibo lo por keda expuesto directamente na e aire pasobra esaki lo contamina e medio ambiente.

E situacion aki lo por trece diferente malesanan, door di kima, di forma indiscrimina cu tur otro sorto di residuo cu ta bay den e aire, cu ta contamina e aire cu e pueblo ta inhala.

Pa conclui, Panamerican Health Organization a splica cu lo tin procedimientonan pa control di holo y contaminacion, como tambe pa control di candela, unda cu pa motibo di e candela e infrastructura di Parkietenbos mes a colapsa y Arub0a lo bay haya e recomendacion den punto di bista di Organisacion di Salud.

E recomendacion final cu sr Leandro Alvarado a puntualisa lo ta pa involucra un sistema integrado cu solucionnan unda cu lo mester separa tur e residuonan, y na unda cada residuo lo mester a bay aparte cu otro, unda cu mester separa sushi di e parti domestico, comercial y industrial di tipo peligroso cu lo tin hopi risico pa cu e salud y malessanan riba comunidad di Aruba.

Comments

comments